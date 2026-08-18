Nach spektakulärem Einbruch: Über 200 Waffen sichergestellt

Die Täter flüchteten nach dem Einbruch mit einem gestohlenen Porsche. Dieser wurde im Zentrum von Bad Leonfelden schwer beschädigt gefunden.

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Freistadt. Nach dem Einbruch in ein Waffengeschäft in Freistadt hat die Polizei mehr als 200 gestohlene Waffen sichergestellt. Vier Männer waren am Montag gegen 4.45 Uhr in das Geschäft eingebrochen – ÖSTERREICH hat berichtet. Sie knackten die Eingangstür, schlugen Glasvitrinen ein und verstauten Pistolen, Revolver sowie halbautomatische Waffen in mitgebrachten Taschen. Munition wurde laut Polizei nicht gestohlen.

Flucht mit gestohlenem Porsche

Als eine Polizeistreife wegen des ausgelösten Alarms eintraf, flüchteten die Täter mit einem zuvor in Deutschland gestohlenen Porsche. Dabei war eine hintere Fahrzeugtür nicht geschlossen. Dadurch fielen auf den ersten Metern der Flucht rund 80 Waffen aus dem Auto.

Später wurde der stark beschädigte Porsche im Zentrum von Bad Leonfelden entdeckt. Im Fahrzeug fanden die Ermittler weitere gestohlene Waffen und Tatwerkzeuge. Die vier Männer dürften ihre Flucht anschließend zu Fuß fortgesetzt haben.

Nach dem Einbruch flüchteten die Täter mit einem gestohlenen Porsche. Das Auto wurde schwer beschädigt. © LKA/KK

Fahndung nach Tätern läuft auf Hochtouren

Insgesamt wurden bislang mehr als 200 Waffen sichergestellt. Eine Inventur soll klären, ob noch einzelne Pistolen fehlen. Die Polizei prüft außerdem mögliche Verbindungen zu ähnlichen Einbrüchen in der Schweiz und Vorarlberg. Der Vorfall löste einen Großeinsatz aus, an dem auch das Einsatzkommando Cobra beteiligt war. Die Fahndung nach den vier Männern läuft weiter.