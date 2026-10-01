Über 100 Jahre
Traditionsgeschäfte-Sterben in Linz
Der Jack Wolfskin Store zog mit 1. Oktober von der Mozartstraße auf die Linzer Landstraße am ehemaligen Standort von Spielwaren Beyerl, das 124 Jahre am Standort auf Höhe Ursulinenhof betrieben wurde.
Am Mittwoch hat das Traditionsmodehauses Steiner 1914 auf der Linzer Promenade nach 113 Jahren Betrieb seinen Räumungsverkauf bekannt gegeben. Die Fenster sind mit Folien "Räumungsverkauf - Wir schließen - alles bis zu 50 % Rabatt". Betreiber Maximilian Kaisergruber nennt noch kein genaues Schließdatum.
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Goldexperte neben Klosterhof
Es zieht auch Tradition auf der Linzer Einkaufsmeile ein: Direkt neben dem Klosterhof eröffnet ein Goldexperte-Shop, der in Wien bereits seit 1925 Gold, Schmuck, Uhren und auch Luxustaschen ankauft. "Als traditionsreiches Familienunternehmen vereinen wir ein Jahrhundert Erfahrung mit einem feinen Gespür für Werte und aktuelle Markttrends", heißt es auf der Website. Eröffnet wird auf oe24.at-Nachfrage "noch im Oktober".
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