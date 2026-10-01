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Traditionsgeschäfte-Sterben in Linz

Modehaus Steiner
© Steiner 1914
Sperren Traditionsgeschäfte zu, verlieren Städte ein Stück Identität. Das passiert gerade in Linz.
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Der Jack Wolfskin Store zog mit 1. Oktober von der Mozartstraße auf die Linzer Landstraße am ehemaligen Standort von Spielwaren Beyerl, das 124 Jahre am Standort auf Höhe Ursulinenhof betrieben wurde.

Am Mittwoch hat das Traditionsmodehauses Steiner 1914 auf der Linzer Promenade nach 113 Jahren Betrieb seinen Räumungsverkauf bekannt gegeben. Die Fenster sind mit Folien "Räumungsverkauf - Wir schließen - alles bis zu 50 % Rabatt". Betreiber Maximilian Kaisergruber nennt noch kein genaues Schließdatum.

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Goldexperte neben Klosterhof

Gold-Ankauf
Goldexperte eröffnet neben Klosterhof. © oe24.at

Es zieht auch Tradition auf der Linzer Einkaufsmeile ein: Direkt neben dem Klosterhof eröffnet ein Goldexperte-Shop, der in Wien bereits seit 1925 Gold, Schmuck, Uhren und auch Luxustaschen ankauft. "Als traditionsreiches Familienunternehmen vereinen wir ein Jahrhundert Erfahrung mit einem feinen Gespür für Werte und aktuelle Markttrends", heißt es auf der Website. Eröffnet wird auf oe24.at-Nachfrage "noch im Oktober".

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