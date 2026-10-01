"Die Einsamkeit der Dinge" von erika roessing

Während die FPÖ die Privatisierung des Linzer Kunstmuseums fordert, eröffnet eine neue Ausstellung.

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In ihren still-poe­ti­schen Tem­pe­ra­bil­dern mit mattem Finish, die ab 2. Oktober im Linzer Lentos gezeigt werden, ord­net eri­ka roes­sing ähn­li­che Gegen­stän­de immer wie­der neu – und doch ist jedes Bild ein­zig­ar­tig. Das OEu­vre umfasst rund 180 Still­le­ben auf Lein­wand. Stets streng kom­po­nier­te Wer­ke in zurück­hal­ten­der Far­big­keit ver­bin­den geo­me­tri­sche Orna­men­te mit Moti­ven aus dem anti­ken Ita­li­en: Vögel, Früch­te, Laub, Kör­be, Krü­ge und Vasen.

Die Retro­spek­ti­ve im Lentos Kunst­mu­se­um zeigt bis 24. Jänner rund 100 Gemäl­de der Male­rin, die in Linz gemein­sam mit Her­bert Bay­er sowie bei Franz Zülow in Gmun­den aus­ge­bil­det wur­de.