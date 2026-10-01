Neu im Lentos
"Die Einsamkeit der Dinge" von erika roessing
In ihren still-poetischen Temperabildern mit mattem Finish, die ab 2. Oktober im Linzer Lentos gezeigt werden, ordnet erika roessing ähnliche Gegenstände immer wieder neu – und doch ist jedes Bild einzigartig. Das OEuvre umfasst rund 180 Stillleben auf Leinwand. Stets streng komponierte Werke in zurückhaltender Farbigkeit verbinden geometrische Ornamente mit Motiven aus dem antiken Italien: Vögel, Früchte, Laub, Körbe, Krüge und Vasen.
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Die Retrospektive im Lentos Kunstmuseum zeigt bis 24. Jänner rund 100 Gemälde der Malerin, die in Linz gemeinsam mit Herbert Bayer sowie bei Franz Zülow in Gmunden ausgebildet wurde.
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