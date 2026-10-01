Ex-Ortschef und Vergewaltiger feierte 60er wieder in Freiheit

Der Ex-Politiker hat zwischen 2014 und 2016 die Mitarbeiterin zweimal sexuell belästigt, vergewaltigt und – als sie ihr Schweigen schließlich brach – verleumdet.

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Wegen Vergewaltigung wurde der ehemalige Landtagsabgeordnete und ÖVP-Bürgermeister von Scharten (Bez. Eferding), Jürgen Höckner, 2022 rechtskräftig verurteilt. 2023 musste er dann seine siebenjährige Haftstrafe in die Justizanstalt Suben antreten. Kurz vor seinem 60. Geburtstag am 25. September wurde er bedingt entlassen.

Im Kreise der Familie

Er konnte, wie er laut Krone selbst schreibt, nach einer "nicht ganz einfachen Zeit" im Kreise seiner Familie feiern. Er bedankte sich bei den Gratulanten.