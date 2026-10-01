Scharten
Ex-Ortschef und Vergewaltiger feierte 60er wieder in Freiheit
Wegen Vergewaltigung wurde der ehemalige Landtagsabgeordnete und ÖVP-Bürgermeister von Scharten (Bez. Eferding), Jürgen Höckner, 2022 rechtskräftig verurteilt. 2023 musste er dann seine siebenjährige Haftstrafe in die Justizanstalt Suben antreten. Kurz vor seinem 60. Geburtstag am 25. September wurde er bedingt entlassen.
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Im Kreise der Familie
Er konnte, wie er laut Krone selbst schreibt, nach einer "nicht ganz einfachen Zeit" im Kreise seiner Familie feiern. Er bedankte sich bei den Gratulanten.
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