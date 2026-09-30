"Nachfrage schwächelt"
Neuburger streicht Veggie-Leberkäse
Paukenschlag beim Mühlviertler Familienunternehmen: Neuburger streicht die Veggie-Sorte "Fungi Pads" der Marke "Hermann.bio" aus dem Sortiment. Die fleischlose Marke war hauptsächlich aus Kräuterseitlingen hergestellt worden.
Geschäftsführer Thomas Neuburger nennt laut Medienberichten die schwächelnde Nachfrage, gestiegene Kosten sowie die Inflation als Gründe für das Veggie-Aus.
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Vegane Marke kommt
Neuburger hatte bereits "Hermann fleischlos" als Veggie-Marke präsentiert, das Projekt wurde aber 2022 wieder eingestellt. Das Unternehmen gab für Umbau und die Pilzzucht rund 50 Millionen Euro aus. Die Einrichtungen sollen aber bald weiterverwendet werden: ab 2027 will Neuburger nämlich den Neustart mit einer völlig veganen Marke wagen.
Von der Einstellung der Produktion sind vier Mitarbeiter betroffen. Nach Firmenangaben sind insgesamt 77 Personen im Werk in Ulrichsberg (Oberösterreich) beschäftigt.
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