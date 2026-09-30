Tauchergarten Steyr: Sanierung um 1 Mio. Euro gestartet

In Steyr gibt es mehr als 700 Denkmäler – die höchste Dichte in ganz Oberösterreich. Große Teile der Innenstadt stehen unter Denkmalschutz. Die Sanierungskosten stellen die Stadt vor finanzielle Herausforderungen.

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Aufwändig saniert werden muss der denkmalgeschützte Tauchergarten im Steyrer Stadtbad. Gesprungene Scheiben, massive Rostschäden in der Stahlkonstruktion, tiefe Risse in den Betonwänden hinter den Mosaikfliesen, undichte Anschlussteile, Farb- und Putzabplatzungen lassen machen die Sanierung notwendig. Der Startschuss für die Arbeiten fiel am 29. September. Die zu erwartenden Gesamtkosten liegen voraussichtlich bei rund einer Million Euro. Schon in der kommenden Sommersaison soll das Becken wieder zu benützen sein.

Zeitdokument der 50er-Architektur

Zentrales Gestaltungselement bildet eine Betonplastik mit integrierter Rutsche, welche die Form eines Kraken mit dem dahinter schimmernden Korallenriff (Mosaikfliesen) nachbilden soll. Der Tauchergarten Wiener Architekten Friedrich Florian Grünberger gilt europaweit als einzigartig und ist ein Zeitdokument der 50er-Jahre-Architektur.

Die Stadt Steyr ist verpflichtet das Denkmal zu erhalten.