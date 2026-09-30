Samsung Galaxy Tab S12 Serie wird noch dünner

Samsung bringt sein bisher dünnstes und stärkstes Tablet auf den Markt. Ausgestattet mit Galaxy AI soll es komplexe Aufgaben im Alltag spürbar erleichtern.

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Geht's noch besser? Diese Frage beantwortet Samsung mit den neuen Tablets der Serie Galaxy Tab S12 und bringt zwei neue Geräte auf den Markt, die es in sich haben: Die neue Produktreihe vereint bahnbrechende Leistung, lange Akkulaufzeit und die neueste Galaxy AI.

Schlank, aber stark

Dazu punkten die Tablets mit ihrem ultradünnen Design: Das Galaxy Tab 12 ist mit 5,1 mm das dünnste Galaxy Tab von Samsung. Und das ohne Abstriche bei der Leistung: Der Akku hält mit einer einzigen Aufladung den ganzen Tag lang – bis zu 23 Stunden beim Galaxy Tab S12 Ultra4 und bis zu 21 Stunden beim Galaxy Tab S12+5. Um von null auf 100 Prozent zu laden, brauchen die Geräte etwa 95 Minuten.

Starker Prozessor

Samsung Galaxy TabS12 © Samsung

Auch bei der Leistung hat Samsung noch einmal eins draufgelegt: Die Galaxy-Tab-S12-Serie ist mit einem hochmodernen 3-nm-Prozessor ausgestattet und bietet im Vergleich zu ihrem Vorgänger eine um bis zu 61 Prozent schnellere NPU-Verarbeitung, eine um 19 Prozent höhere CPU-Leistung und eine um 17 Prozent verbesserte GPU-Leistung. Dadurch wird das Arbeiten schneller und die Reaktionsfähigkeit besser – auch beim Rendern komplexer kreativer Projekte.

Die Galaxy Tab S12 Serie wurde auf Robustheit und Langlebigkeit ausgelegt. Außerdem verfügt sie über eine Wasser- und Staubschutzklasse nach IP68. Eine innovative 3D-Dampfkammer leitet Wärme effizient ab, auch bei stundenlangem Bearbeiten von Videos.

Display-Träume werden wahr

Die großzügigen Displays (14,6 Zoll beim Galaxy Tab S12 Ultra und 12,6 Zoll beim Galaxy Tab S12+) geben mehr Raum zur Entfaltung von Ideen und ermöglichen es, mehrere Perspektiven im Blick zu halten. Beide Modelle sind mit Dynamic AMOLED 2X-Displays ausgestattet, die eine Spitzenhelligkeit von bis zu 1.600 Nits erreichen. Das bedeutet, die Bilder sind klar und lebendig - drinnen und draußen. Ein integrierter Vision Booster passt die Helligkeit automatisch an.

Weitere Neuerungen sind der 4-Kanal-Raumklang für ein satteres Erlebnis, intuitive Oberflächen und KI-Features wie Note Assist (Zusammenfassung von Notizen) oder smarte Browser. Adobe Photoshop ist erstmals überhaupt auf einem Android-Tablet vorinstalliert und bringt die generative künstliche Intelligenz "Adobe Firefly" mit. Zudem gibt es tiefgreifende Integrationen der neuesten Google-AI (Gemini und Gemini Notebook) sowie smarte Features für Notiz- und Mathe-Apps.

Ab sofort erhältlich

Die Galaxy Tab S12 Serie ist ab dem 30. September in ausgewählten Märkten erhältlich und wird in den beiden Farben Grau und Silber angeboten. Das Galaxy Tab S12 Ultra Pro ist ab 1.539 Euro (UVP) und das Galaxy Tab S12+ ab 1.299 Euro (UVP) erhältlich. Beim Kauf eines Tablets der neuen Galaxy Tab S12 Serie gibt es ab sofort bis zu 30 Prozent Rabatt auf ein Keyboard Book Cover.