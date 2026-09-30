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Umbau: WhatsApp testet große Neuerung

Eine Hand hält ein Smartphone mit geöffneter WhatsApp-App vor großem WhatsApp-Logo im Hintergrund.
© Getty Images
Bei WhatsApp steht eine größere Änderung der Benutzeroberfläche bevor.
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Der Messenger testet derzeit eine neue Anordnung, bei der abonnierte Kanäle direkt in der Chat-Übersicht auftauchen könnten. Die Neuerung wird laut dem auf WhatsApp spezialisierten Blog "WABetaInfo" sowohl für Android als auch für iOS entwickelt.

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Damit könnte gleichzeitig ein bekannter Bereich der App verschwinden: der bisherige "Aktuelles"-Tab. Nach den derzeitigen Plänen soll er nach Abschluss der Entwicklung nicht mehr angeboten werden. Stattdessen könnte ein eigener Bereich für Kontakte entstehen. Dort sollen Nutzer ihre Kontakte schneller erreichen können. Auch Geburtstagserinnerungen, die mit dem Smartphone-Adressbuch verknüpft sind, sind offenbar vorgesehen.

Auch Statusmeldungen von Freunden könnten künftig stärker in die Chat-Übersicht integriert werden. WhatsApp testet dabei verschiedene Varianten, wie die Kanäle dort dargestellt werden. Möglich wäre etwa eine gemeinsame Anzeige mit den normalen Chats oder eine separate Sammlung in einem eigenen Ordner.

Offen ist noch, welche Variante sich letztlich durchsetzt und wann die Änderungen für alle Nutzer ausgerollt werden. Die derzeit getesteten Funktionen sind zunächst nur Teil von Beta-Versionen.

Schon heute können WhatsApp-Nutzer ihre Unterhaltungen mit Listen wie "Ungelesen", "Favoriten" und "Gruppen" organisieren. Auch eigene Listen und die Archivierung einzelner Chats stehen zur Verfügung.

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