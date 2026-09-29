EA-FC-Fehler zeigt Spielerinnen nur in Unterwäsche

Das neue EA FC 2027 ist frisch heraus und schon sorgt ein peinlicher Bug für viel Aufregung bei den Spielern. Bei dem Videospiel werden ausgerechnet die Fußballerinnen in Unterwäschen gezeigt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Alle Jahre wieder erscheint ein neues Fußballspiel vom Entwickler EA. Früher hießen die Spiele noch "FIFA", doch seit einigen Jahren trägt die Reihe den Namen "EA FC". Vor wenigen Tagen kam der neueste Teil heraus und sorgt mit einem kuriosen Fehler für Gesprächsstoff.

In der dreitägigen Early-Access-Phase (Vorbesteller konnten das Spiel vor dem offiziellen Release spielen) berichteten einige Spieler von einem Fehler, der ausgerechnet nur Fußballerinnen betraf. Dabei wurden manche Avatare nicht im Trikot gezeigt, sondern nur in dunkler Unterwäsche. Der Fehler trat unter anderem vor und nach den Duellen auf. Einige Nutzer berichteten, dass die Spielerinnen in der Kabine in ihrer Unterwäsche standen oder nur in BH und Slip jubelten.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Vor allem seien von dem Fehler Spielerinnen aus der englischen WSL und der französischen Première Ligue betroffen gewesen. Offenbar war ein Grafikfehler dafür verantwortlich. Das Entwicklerteam hat bisher keine offizielle Erklärung geliefert. Bei Fußballern ist der Fehler bisher nicht aufgetreten.