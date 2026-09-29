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Peinlicher Fehler

EA-FC-Fehler zeigt Spielerinnen nur in Unterwäsche

Digitale Fußballspielszene aus EA Sports FC 27 mit Spielern im Zweikampf um den Ball.
© Electronic Arts
Das neue EA FC 2027 ist frisch heraus und schon sorgt ein peinlicher Bug für viel Aufregung bei den Spielern. Bei dem Videospiel werden ausgerechnet die Fußballerinnen in Unterwäschen gezeigt.
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Alle Jahre wieder erscheint ein neues Fußballspiel vom Entwickler EA. Früher hießen die Spiele noch "FIFA", doch seit einigen Jahren trägt die Reihe den Namen "EA FC". Vor wenigen Tagen kam der neueste Teil heraus und sorgt mit einem kuriosen Fehler für Gesprächsstoff.

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In der dreitägigen Early-Access-Phase (Vorbesteller konnten das Spiel vor dem offiziellen Release spielen) berichteten einige Spieler von einem Fehler, der ausgerechnet nur Fußballerinnen betraf. Dabei wurden manche Avatare nicht im Trikot gezeigt, sondern nur in dunkler Unterwäsche. Der Fehler trat unter anderem vor und nach den Duellen auf. Einige Nutzer berichteten, dass die Spielerinnen in der Kabine in ihrer Unterwäsche standen oder nur in BH und Slip jubelten.

Vor allem seien von dem Fehler Spielerinnen aus der englischen WSL und der französischen Première Ligue betroffen gewesen. Offenbar war ein Grafikfehler dafür verantwortlich. Das Entwicklerteam hat bisher keine offizielle Erklärung geliefert. Bei Fußballern ist der Fehler bisher nicht aufgetreten.

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