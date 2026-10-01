75-Jährigen mit Tau aus Felswand geholt

Ein Pensionist aus dem Bezirk Grieskirchen hat am Mittwoch am Erlakogel in Ebensee (Bez. Gmunden) einen Notruf absetzen müssen, nachdem er sich im Steilgelände verstiegen hatte.

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Ein 75-Jähriger hatte am Dienstag eine Tour auf den Gasselkogel, weiter über wegloses Gelände zum Gipfel des Erlakogel geplant. Er ließ deshalb sein Fahrrad beim Einstieg des Wanderweges zurück und wanderte um 8.30 Uhr los und erreichte zur Mittagszeit den Gipfel. Nach kurzer Rast stieg er wieder ein kurzes Stück ab und ging durch wegloses, mit Latschen bewachsenes Gelände in Richtung Erlakogel. Er ging immer weiter durchs weglose Gelände, bis er im felsdurchsetzten Steilgelände auf einer Höhe von ca. 1. 450 Meter nicht mehr weiter konnte und um 17 Uhr einen Notruf absetzten musste.

Die Crew des Polizeihubschraubers aus Salzburg holte ihn mittels 70 Meter Tau aus der Felswand und flog ihn unverletzt ins Tal.