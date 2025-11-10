Norris siegt in Brasilien! McLaren-Pilot nähert sich WM-Titel

Lando Norris hat den Großen Preis von Sao Paulo gewonnen und seinen WM-Vorsprung ausgebaut. Trotz seines Sieges erntete der McLaren-Pilot Buhruen, während Max Verstappen nach seiner Aufholjagd vom Publikum gefeiert wurde.

Beim Großen Preis von Sao Paulo feierte Lando Norris einen souveränen Sieg, musste jedoch erneut Buhrufe ertragen. "Es gibt immer Leute, die versuchen, einen ein wenig herunterzuziehen", sagte der McLaren-Pilot nach dem Rennen. Emotionaler Sieger war Max Verstappen, der nach seinem wilden Ritt von der Boxengasse auf Platz drei die Herzen des Publikums gewann.

Medien feiern Verstappens Leistung

Sogar die "Daily Mail" aus Norris' englischer Heimat attestierte Verstappen: "Fuhr wie ein Gott!" Der "Guardian" schrieb: "Es war eine außergewöhnliche Fahrt, auch wenn Lando Norris mit seinem Sieg in Interlagos ein perfektes Wochenende hinlegte." Auch spanische Medien feierten Verstappens "Glanzleistung vom letzten Platz".

Piastri verliert Anschluss

Oscar Piastri, der Teamkollege von Norris, befindet sich in einer Abwärtsspirale. Der Australier crashte im Sprint und kam im Hauptrennen über Rang fünf nicht hinaus. In den vergangenen fünf Grand Prix schaffte es Piastri nicht mehr aufs Podest. "The Age" stellte in seiner Heimat fest: "Wenig Form, kein Schwung: Piastris schlechte Serie hält an."

Norris zeigt steile Lernkurve

Der mögliche Weltmeister Norris zeigt gegen Ende seiner siebenten Saison Konstanz auf höchstem Niveau. "Ich habe gelernt, besser mit diesen Dingen umzugehen", betonte er. Der Brite konzentriert sich nun auf sich selbst: "McLaren leistet hervorragende Arbeit und stellt mir ein großartiges Auto zur Verfügung."

Hamiltons Ferrari-Probleme

Lewis Hamilton erlebt derweil einen "Albtraum" bei Ferrari. "Das ist ein Albtraum, den ich seit einiger Zeit durchlebe", kommentierte der Rekordweltmeister das dritte Doppel-Aus der Scuderia in dieser Saison. Trotz der Schwierigkeiten denkt Hamilton nicht ans Aufgeben: "Ich werde wieder aufstehen und weiter mit dem Team zusammenarbeiten."