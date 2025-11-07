McLaren-Dominanz! Norris mit Bestzeit in Brasilien

WM-Leader Lando Norris hat im einzigen Freien Training für das Formel-1-Rennen in Brasilien die Bestzeit aufgestellt. Der McLaren-Pilot war knapp schneller als Teamkollege Oscar Piastri. Weltmeister Max Verstappen kam im Red Bull nur auf Platz 17.

WM-Leader Lando Norris hat im einzigen Freien Training für den Großen Preis von Brasilien die Bestzeit aufgestellt. Der Brite war auf dem Traditionskurs in Interlagos knapp schneller als sein McLaren-Teamkollege Oscar Piastri (+0,023 Sekunden). Die Konkurrenz lag mehr als eine halbe Sekunde zurück.

McLaren-Doppelführung

Die McLaren-Dominanz war im Training deutlich sichtbar. Nico Hülkenberg im Sauber belegte mit +0,619 Sekunden den dritten Rang. Weltmeister Max Verstappen kam im Red Bull nicht über Platz 17 hinaus und lag 1,393 Sekunden zurück. Der Vorjahressieger wählte jedoch eine andere Strategie als die McLaren-Piloten.

Unterschiedliche Reifenstrategien

Verstappen, Red-Bull-Teamkollege Yuki Tsunoda (20.) sowie das Ferrari-Duo Charles Leclerc (18.) und Lewis Hamilton (19.) fuhren keine schnellen Runden auf dem Medium-Reifensatz. Am Freitagabend (19.30 Uhr/live Sport24-Liveticker) folgt noch das Sprint-Qualifying für das kurze Rennen am Samstag (15.00 Uhr).