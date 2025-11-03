Vorteil Verstappen? Brasilien-GP droht ein Regenchaos

Die Strecke Interlagos in São Paulo hat schon für einige legendäre Rennen gesorgt, vor allem im Regen. Auch für das kommende Wochenende wird derzeit Regen vorhergesagt, wodurch der WM-Kampf noch spannender werden könnte.

Der WM-Kampf zwischen Lando Norris, Oscar Piastri und Max Verstappen könnte in Brasilien sich weiter zuspitzen. Neben einer Strafe für Max Verstappen droht das gesamte Rennwochenende zu einem Regenchaos zu werden.

Spannender WM-Kampf

Auf der legendären Strecke Interlagos steigt das viertletzte Rennen der Saison. Der WM-Kampf verspricht extrem spannend zu werden. Lando Norris hat nach seinem Mexiko-Sieg mit 357 Punkten die Führung übernommen, einen Punkt vor seinem Teamkollegen Oscar Piastri. Max Verstappen ist derzeit Dritter mit 321 Zählern.

In der Interlagos droht auch dieses Rennwochenende ein Regenchaos. Für Helmut Marko, den Motorsportberater bei Red Bull, sieht es positiv im Interview mit "RTL/ntv": "In Brasilien haben wir schon mehrfach Wunderleistungen geschafft." In der letzten Saison konnte Verstappen von Startplatz 17 das Rennen mit großem Abstand gewinnen.

Regenchaos in Brasilien

Damals war das Rennen ein Regenchaos. Auch dieses Jahr droht am Wochenende Regen in Interlagos. Laut Wettervorhersagen soll es die gesamte Woche regnen. Am Freitag soll das freie Training und das Qualifying für das Sprintrennen nass werden. Samstag soll es ähnlich nass während des Sprintrennens und des richtigen Qualifyings werden. Der Sonntag soll derzeit trocken bleiben, aber die Temperaturen fallen auf bis zu 18 Grad.

Diese Prognosen machen Helmut Marko optimistisch: "Wenn Regen kommt, steigen unsere Chancen, vor beiden McLaren zu sein." Verstappen zählt als ein Regenexperte, vor allem in Brasilien. Seine Gegner Oscar Piastri und Lando Norris tun sich schwerer auf nasser Strecke.