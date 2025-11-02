Böse Gerüchte im Formel-1-Titelkampf

Ist der WM-Kampf eigentlich schon entschieden?

Die Formel 1 erlebt derzeit eine der spannendsten Saisonphasen seit Jahren – zumindest auf den ersten Blick. Sechs Rennen vor Schluss, darunter zwei Sprints, trennen die beiden McLaren-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri in der Weltmeisterschaft gerade einmal einen Punkt. Norris führt mit 357 Zählern, Piastri folgt mit 356. Doch hinter der knappen Tabelle verbirgt sich ein Machtkampf, der die F1-Welt spaltet – und die Frage aufwirft, ob McLaren wirklich beide Fahrer gleich behandelt.

Steht der Weltmeister schon fest?

Der Bruch zwischen den Teamkollegen begann beim Rennen in Monza. Nach einem verpatzten Boxenstopp bei Norris zog Piastri an ihm vorbei – musste ihn jedoch kurz darauf auf Anweisung des Teams wieder vorbeilassen. Seitdem brodelt es: Gerüchte machen die Runde, McLaren wolle gezielt Norris zum Weltmeister machen. Viele Fans glauben, dass die Teamleitung, allen voran McLaren-Boss Zak Brown, ihren Schützling bevorzugt. Brown gilt als enger Vertrauter von Norris und ist sogar an dessen Management beteiligt.

© Getty

Die Spannungen eskalierten in den folgenden Rennen weiter. Norris klagte über Probleme mit dem Auto – woraufhin McLaren technische Änderungen vornahm, die laut Piastri dessen Fahrstil beeinträchtigten. Der Australier sprach zuletzt von einer „mysteriösen“ Pace-Verlust, während Norris in Mexiko siegte – und von Fans ausgebuht wurde.

Auch kleinere Zwischenfälle auf der Strecke, wie eine Kollision zwischen den beiden in Singapur, blieben ohne spürbare Konsequenzen für Norris. Interne Strafen wurden zwar angedroht, aber nie umgesetzt.

Während McLaren versucht, den öffentlichen Eindruck von Ungleichbehandlung zu vermeiden, glauben viele Beobachter, dass der WM-Kampf längst entschieden ist – nicht auf der Strecke, sondern hinter den Kulissen. Sollte sich das Team tatsächlich einseitig auf Norris konzentrieren, droht der Saisonfinale zum Scheinkampf zu werden.

Profitieren könnte am Ende ausgerechnet ein Dritter: Max Verstappen. Der Red-Bull-Star liegt aktuell 36 Punkte hinter Norris – und könnte still und leise die Sensation schaffen, wenn McLaren sich weiter selbst blockiert.