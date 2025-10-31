Formel-1-Hammer: Bearman soll Hamilton bei Ferrari ersetzen

Während sich in der Formel 1 der Titel-Dreikampf zuspitzt, könnte es bei dem ehemaligen Dominator Lewis Hamilton ein unschönes Ende bei Ferrari geben.

Nächstes Wochenende (alle Sessions im oe24-LIVE-TICKER) gastiert die Formel 1 in Sao Paulo zum Großen Preis von Brasilien. In Südamerika steht für die Stars der Formel 1 ein Sprint und ein Grand Prix am Programm. Während das McLaren-Duo Oscar Piastri und Lando Norris mit Red-Bull-Aushängeschild Max Verstappen um den WM-Titel kämpft, muss Lewis Hamilton auf einer seiner Lieblingsstrecken um seine Zukunft bei Ferrari fahren.

Seit seinem Wechsel zum italienischen Traditions-Rennstall läuft es für den 40-jährigen Briten absolut nicht, wie geplant. Der Traum, mit einem der größten Teams auf Rekord-Titeljagd zu gehen, entpuppt sich mittlerweile als absoluter Albtraum. Abgesehen von dem Sprint-Sieg in China zu Beginn der Saison gab es für Hamilton nicht einen einzigen Podestplatz.

© APA

Zuletzt zeigte er sich zwar verbessert, konnte in der Mexiko-Quali auf Platz 3 fahren. Im Rennen fiel er allerdings auch wegen der viel diskutierten 10-Sekunden-Strafe zurück und wartet weiter auf sein erstes Ferrari-Podium.

Hamilton liebt Brasilien

Wie sehr sich Hamilton auf das Rennwochenende in Brasilien freut, zeigt auch sein Beitrag auf X mit unzähligen brasilianischen Flaggen. Doch die Freude dürfte plötzlich getrübt worden sein. Mittlerweile macht ein Bericht von ESPN die Runde, dass die Zukunft des Briten bei Ferrari extrem unsicher ist.

Denn mit Berufung auf wichtige Funktionäre im Fahrerlager ist die Entscheidung um Hamiltons Zukunft in Maranello bereits gefallen. Das Ende naht und der Nachfolger soll ebenfalls bereits feststehen.

Hamilton-Nachfolger steht schon fest

Bei Ferrari soll man sich einig sein, dass der Vertrag des Briten nicht verlängert wird. Damit würde er nach der Saison 2026 wieder ohne Cockpit sein. Stattdessen soll Haas-Youngster Oliver Bearman in die "rote Göttin" steigen.

Der 20-jährige Landsmann von Hamilton zählt zu den Top-Talenten der Formel 1 und zeigte mit Platz 4 in Mexiko abermals auf. Er stellte damit das beste Ergebnis von Haas, dem vierten Platz von Nico Hülkenberg beim GP von Österreich in Spielberg ein.

© Getty

Bearman hat einen langjährigen Vertrag von Ferrari und kommt aus der hauseigenen Fahrer-Akademie. Vorerst wurde er von der Scuderia an Haas verliehen. "In dem Moment, wo ein Platz bei Ferrari frei ist, bin ich überzeugt, dass Bearman das Cockpit bekommt", ist Sky-Experte Martin Brundle überzeugt. Ob Hamilton dann mit 41 Jahren einen weiteren Team-Wechsel anstrebt oder seine großartige Karriere ausklingen lassen will, wird sich zeigen. Vieles wird bestimmt auch davon abhängen, welches Cockpit frei wäre und wie die Teams mit der Regeländerung zurechtkommen werden.