Perez
© Getty

Heftige Aussage

Formel-1-Star: "Keiner kann dort überleben"

31.10.25, 11:08
Max Verstappen sei ein echter Karrierekiller.  

Vier Jahre lang ging Sergio Pérez für Red Bull Racing in der Formel 1 an den Start, richtig überzeugen konnte der Mexikaner aber nicht. Viel zu oft stand er im Schatten von Max Verstappen, der in dieser Zeit viermal Weltmeister wurde.

Im Interview mit Sky lässt Pérez nun mit heftigen Aussagen über seine Zeit bei Red Bull aufhorchen. „In dem Moment, als ich meinen Austritt bei Red Bull unterschrieb, wusste ich, das ist ein sehr schwieriger Ort“, so der Mexikaner. Neben Verstappen zu stehen sei schon schwierig, aber neben Verstappen bei Red Bull zu stehen, sei etwas, „das Leute nicht verstehen“.

Perez

Perez und Verstappen waren vier Jahre lang Teamkollegen

© Getty

Karrierekiller

Verstappen sei ein echter „Karrierekiller“, so Pérez weiter. Der Holländer ist der uneingeschränkte Star bei Red Bull, der Rennstall gehe auf all seine Wünsche ein. Der zweite Fahrer muss hingegen mit dem arbeiten, was er zur Verfügung gestellt bekommt.

„Keiner kann dort überleben. Es spielt keine Rolle, ob man Hamilton oder Leclerc mitbringt. Wer auch immer dort antritt, wird massive Schwierigkeiten haben“, so Pérez. Nach einem Jahr Pause wird der Mexikaner 2026 für den neuen Rennstall Cadillac an den Start gehen.

