Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Motorsport-News F1-Wertungen F1-Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Motorsport-News
  4. Formel 1
alonso verstappen
© getty

Mächtig Ärger

Fahrer-Legende schimpft auf Formel-1-Chefs: "Schauen einfach weg"

30.10.25, 10:51
Teilen

Es herrscht dicke Luft im Formel-1-Zirkus. Eine Fahrer-Legende ist mächtig sauer und lässt ihrem Ärger jetzt Luft. 

Fernando Alonso ist seit Jahren dabei und hat alles gesehen. Nichtsdestotrotz brennt beim Spanier immer noch das Feuer und nach dem Grand Prix von Mexiko war er mächtig sauer. Alonso lästert gegen die FIA los: „Es ist das zweite Mal in Folge, dass die FIA in der ersten Runde einfach wegschaut,“ so Alonso.

alonso verstappen
© getty

Für Alonso völlig unverständlich

Hintergrund: Einige Fahrer kürzten die Kurven ab, kamen aber ohne Strafe davon. Für Alonso völlig unverständlich: „Wir sind alle ziemlich aggressiv in Kurve 1 gestochen, und alles sah gut aus, aber ich glaube, ein paar Autos sind in Kurve 2 und 3 einfach geradeaus gefahren, und dann haben sie sich wieder eingereiht, etwa drei oder vier Autos vor mir, als wäre nichts geschehen“, sagte der Aston-Martin-Fahrer.

Fernando Alonso
© Getty

10-Sekunden-Strafe 

Hamilton bekam eine 10-Sekunden-Strafe, während alle anderen Fahrer ohne Konsequenzen davonkamen. „Also das ist schon etwas unfair, würde ich sagen. Es ist das zweite Mal in Folge, dass die FIA in der ersten Runde, in der ersten Kurve, einfach wegschaut. Sorry, man kann doch nicht einfach Vollgas geben und auf diese Weise zwei oder drei Positionen gutmachen. Normalerweise muss man solche Plätze danach wieder abgeben.“

Lewis Hamilton Fred Vasseur
© Getty

Lewis Hamilton
© Getty

Alonso reagiert

Die Folge aus dem Mexiko-Ärger: Alonso will sich jetzt auch nicht mehr an die Regeln halten und es beim nächsten Mal seinen Kontrahenten gleichtun.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden