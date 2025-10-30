Fahrer-Legende schimpft auf Formel-1-Chefs: "Schauen einfach weg"

Es herrscht dicke Luft im Formel-1-Zirkus. Eine Fahrer-Legende ist mächtig sauer und lässt ihrem Ärger jetzt Luft.

Fernando Alonso ist seit Jahren dabei und hat alles gesehen. Nichtsdestotrotz brennt beim Spanier immer noch das Feuer und nach dem Grand Prix von Mexiko war er mächtig sauer. Alonso lästert gegen die FIA los: „Es ist das zweite Mal in Folge, dass die FIA in der ersten Runde einfach wegschaut,“ so Alonso.

© getty

Für Alonso völlig unverständlich

Hintergrund: Einige Fahrer kürzten die Kurven ab, kamen aber ohne Strafe davon. Für Alonso völlig unverständlich: „Wir sind alle ziemlich aggressiv in Kurve 1 gestochen, und alles sah gut aus, aber ich glaube, ein paar Autos sind in Kurve 2 und 3 einfach geradeaus gefahren, und dann haben sie sich wieder eingereiht, etwa drei oder vier Autos vor mir, als wäre nichts geschehen“, sagte der Aston-Martin-Fahrer.

© Getty

10-Sekunden-Strafe

Hamilton bekam eine 10-Sekunden-Strafe, während alle anderen Fahrer ohne Konsequenzen davonkamen. „Also das ist schon etwas unfair, würde ich sagen. Es ist das zweite Mal in Folge, dass die FIA in der ersten Runde, in der ersten Kurve, einfach wegschaut. Sorry, man kann doch nicht einfach Vollgas geben und auf diese Weise zwei oder drei Positionen gutmachen. Normalerweise muss man solche Plätze danach wieder abgeben.“

© Getty

© Getty

Alonso reagiert

Die Folge aus dem Mexiko-Ärger: Alonso will sich jetzt auch nicht mehr an die Regeln halten und es beim nächsten Mal seinen Kontrahenten gleichtun.