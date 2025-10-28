Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Motorsport-News F1-Wertungen F1-Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Motorsport-News
  4. Formel 1
mexiko
© x/MaxArgento33

Heftig

Wilde Formel-1-Schlägerei in Mexiko: Red Bull vs. Ferrari

28.10.25, 07:30
Teilen

Rund um den Grand Prix von Mexiko kam es zu einer wüsten Schlägerei in der Formel 1. Im Prügel-Duell: Red Bull und Ferrari. 

Fanatische Anhänger der beiden Rennställe Red Bull und Ferrari liefern sich in der Fan Zone eine heftige Schlägerei: Faustschläge, Fußtritte und Pöbeleien.

Verstappen Norris
© Getty

Heftige Massenschlägerei  

Die Gemüter waren kaum zu bändigen. Das Handgemenge artet in eine heftige Massenschlägerei aus. Getränke fliegen durch die Luft und auch andere Fans, die die wildgewordene Meute auseinanderbringen wollen, können unter den Streithähnen nicht schlichten.

ferrari
© Getty Images

Video geht viral

Das Video der Schlägerei geht im Netz viral und ist sicher keine Werbung für den Motorsport.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden