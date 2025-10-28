Wilde Formel-1-Schlägerei in Mexiko: Red Bull vs. Ferrari

Rund um den Grand Prix von Mexiko kam es zu einer wüsten Schlägerei in der Formel 1. Im Prügel-Duell: Red Bull und Ferrari.
Fanatische Anhänger der beiden Rennställe Red Bull und Ferrari liefern sich in der Fan Zone eine heftige Schlägerei: Faustschläge, Fußtritte und Pöbeleien.
Heftige Massenschlägerei
Die Gemüter waren kaum zu bändigen. Das Handgemenge artet in eine heftige Massenschlägerei aus. Getränke fliegen durch die Luft und auch andere Fans, die die wildgewordene Meute auseinanderbringen wollen, können unter den Streithähnen nicht schlichten.
Video geht viral
Das Video der Schlägerei geht im Netz viral und ist sicher keine Werbung für den Motorsport.