WM-Rechnung: Dreikampf um Formel-1-Titel spitzt sich zu

26.10.25, 23:54
Teilen

Die Formel 1 biegt in die Zielgerade ein und im Kampf um die Weltmeisterschaft ist ein hitziger Dreikampf entbrannt. 

Vier Grand Prixs und zwei Sprints stehen im Finale der Formel-1-WM noch am Programm. Der neue WM-Leader Lando Norris liegt nun 1 Punkt vor McLaren-Teamkollege Oscar Piastri und 36 Punkte vor Titelverteidiger Max Verstappen.

Vor allem für den Bullen wird es immer schwieriger, auch wenn er vor dem Wochenende noch 40 Punkte Rückstand auf den zu dem Zeitpunkt Führenden Piastri hatte. Wenn der Niederländer alle Rennen gewinnen würde, hätte er 116 Punkte gesammelt und somit 437 Zähler am Konto.

Formel-1-Punkte-System:

Grand Prix:

  • Platz 1: 25 Punkte
  • Platz 2: 18 Punkte
  • Platz 3: 15 Punkte
  • Platz 4: 12 Punkte
  • Platz 5: 10 Punkte
  • Platz 6: 8 Punkte
  • Platz 7: 6 Punkte
  • Platz 8: 4 Punkte
  • Platz 9: 2 Punkte
  • Platz 10: 1 Punkt

Sprint: 

  • Platz 1: 8 Punkte
  • Platz 2: 7 Punkte
  • Platz 3: 6 Punkte
  • Platz 4: 5 Punkte
  • Platz 5: 4 Punkte
  • Platz 6: 3 Punkte
  • Platz 7: 2 Punkte
  • Platz 8: 1 Punkt

WM-Rechnung
© Getty

Wenn Norris immer dahinter Zweiter werden würde, wäre er mit insgesamt 86 gesammelten Punkten (Gesamt: 443) dennoch erstmals Weltmeister. Heißt: Verstappen muss alles gewinnen und auf einen Norris-Patzer hoffen. um das WM-Wunder noch zu schaffen. Rein rechnerisch hat sogar noch Mercedes-Star George Russell eine Chance den Titel zu holen, dafür müsste allerdings vor allem das McLaren-Duo komplett auslassen.

