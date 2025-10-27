"Ich hätte sie töten können": Lawson verhindert Horror-Crash mit Streckenposten

Beim GP von Mexiko konnte Racing-Bull-Pilot Liam Lawson einen schrecklichen Unfall mit möglicherweise tödlichem Ausgang gerade noch verhindern.

Nach dem ereignislosen Rennen vor einer Woche in Austin durfte man diese Woche in Mexiko keine Sekunde wegschauen. Während sich Verstappen, Hamilton und Co. duellierten, blieb eine schreckliche Szene allerdings fast unbeachtet.

In Runde 3 konnte nämlich Racing Bull Liam Lawson etwas Schreckliches verhindern. Beinahe hätte der Neuseeländer nach einem Boxenstopp zwei Streckenposten überfahren, die Trümmerteile wegräumen wollten.

Während der 23-Jährige wieder beschleunigte, liefen die beiden Marshalls noch über die Strecke. Alle Beteiligten sind mit einem Schrecken davongekommen. Lawson war fassungslos und funkte nur an die Box: "Was war da los? Ich hätte die beiden umbringen können." Wenig später war für ihn das Rennen vorbei. Vergessen wird er es allerdings so schnell wohl nicht.