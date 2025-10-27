Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Motorsport-News F1-Wertungen F1-Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Motorsport-News
  4. Formel 1
Liam Lawson Mexiko
© Screenshot

Schrecksekunde

"Ich hätte sie töten können": Lawson verhindert Horror-Crash mit Streckenposten

27.10.25, 00:09
Teilen

Beim GP von Mexiko konnte Racing-Bull-Pilot Liam Lawson einen schrecklichen Unfall mit möglicherweise tödlichem Ausgang gerade noch verhindern. 

Nach dem ereignislosen Rennen vor einer Woche in Austin durfte man diese Woche in Mexiko keine Sekunde wegschauen. Während sich Verstappen, Hamilton und Co. duellierten, blieb eine schreckliche Szene allerdings fast unbeachtet. 

In Runde 3 konnte nämlich Racing Bull Liam Lawson etwas Schreckliches verhindern. Beinahe hätte der Neuseeländer nach einem Boxenstopp zwei Streckenposten überfahren, die Trümmerteile wegräumen wollten.

Während der 23-Jährige wieder beschleunigte, liefen die beiden Marshalls noch über die Strecke. Alle Beteiligten sind mit einem Schrecken davongekommen. Lawson war fassungslos und funkte nur an die Box: "Was war da los? Ich hätte die beiden umbringen können." Wenig später war für ihn das Rennen vorbei. Vergessen wird er es allerdings so schnell wohl nicht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden