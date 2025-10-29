"Crashgate"-Prozess: Verliert Lewis Hamilton seinen ersten WM-Titel?

Wird Lewis Hamilton seinen ersten WM-Titel an Felipe Massa verlieren? Diese Woche geht das juristische Tauziehen in die heiße Phase.

Der Brasilianer Felipe Massa wurde 2008 knapp nicht Weltmeister. Lewis Hamilton konnte sich in São Paulo in der letzten Kurve den Titel sichern und stürzte damals ein ganzes Land in Trauer. Doch nun könnte die Geschichte ein neues Ende bekommen.

Seit Dienstag, den 28. Oktober, verhandelt der Royal Court of Justice in London über die Klage. Massa fordert vom Automobil-Weltverband FIA, dem Formula One Management (FOM) und Ex-Formel-1-Boss Bernie Ecclestone rund 64 Millionen Pfund Schadenersatz.

FIA, FOM und Ecclestone gegen Massa

Der Brasilianer meint, dass durch den berüchtigten "Crashgate"-Skandal ihm der WM-Titel 2008 geklaut wurde. Damals krachte der Co-Pilot von Fernando Alonso, Nelson Piquet jr., auf Anweisung seines Teams absichtlich beim Großen Preis von Singapur 2008 in die Wand und verhalf somit dem Spanier zum Sieg.

Nun prüft der Richter Sir Robert Jay die Akten. Anschließend hört er die Argumente beider Seiten an. Die FIA, FOM und Ecclestone wollen das Verfahren einstellen lassen. Wenn der Richter ihnen recht gibt, wäre der "Crashgate"-Prozess beendet.

Keine direkte Konfrontation

Doch wenn der Richter Massa recht gibt, dann geht der Prozess in die nächste Phase. Dabei haben Massas Anwälte die Erlaubnis, weitere Beweise wie E-Mails oder Textnachrichten anzufordern.

Zu einer direkten Konfrontation kommt es diese Woche nicht. Die Anhörungen beider Seiten finden getrennt statt. Die Parteien dürfen nur zuhören. Frühestens am Freitag könnte eine Entscheidung fallen, spätestens aber in der kommenden Woche.

Einer der größten Skandale

Die Entscheidung für den Rechtsstreit hat Massa nach einem Interview von Bernie Ecclestone im Frühjahr 2023 auf F1-Insider.com getroffen. Darin erklärt er, dass neben ihm auch Ex-FIA-Präsident Max Mosley schon 2008 von dem absichtlichen Unfall von Nelson Piquet jr. gewusst haben. Sie unternahmen nichts, um den Ruf der Formel 1 nicht zu schädigen. Ecclestone behauptet später, dass das Interview falsch übersetzt wurde.

Hinter dem "Crashgate" steckt einer der größten Skandale in der Geschichte der Formel 1. Beim Großen Preis von Singapur 2008 verursachte Nelson Piquet jr. auf Anweisung seines Teams absichtlich einen Unfall in der Kurve 17. Das Safety-Car musste ausrücken. Zu diesem Zeitpunkt war es nicht erlaubt, während eines Safety-Cars in die Box zu fahren. Alonso stoppte vorher und übernahm nach der Safety-Car-Phase die Führung.

Lebenslage sperren

Durch diese Regel kamen ein Großteil der Fahrer gleichzeitig in die Box, dabei missglückte der Boxenstopp von Massa und er fiel auf den 13. Platz zurück. Diese Punkte fehlten dem Brasilianer am Ende. Lewis Hamilton holte sich mit einem Punkt Vorsprung seine erste Weltmeisterschaft.

Der damalige Renault-Teamchef Flavio Briatore und Technikdirektor Pat Symonds wurden zunächst lebenslang gesperrt, um später von einem französischen Gericht rehabilitiert zu werden.