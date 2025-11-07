Verstappen bleibt cool: »Verspüre keinen Druck«

Der Niederländer Max Verstappen bleibt vor dem möglichen Chaos-Grand-Prix am Sonntag (18 Uhr/live auf ORF1) in Brasilien entspannt.

Dass sich der Dreikampf um den Formel-1-Weltmeistertitel weiter zuspitzt, nimmt der Weltmeister der vergangenen vier Jahre gelassen zur Kenntnis. "Für mich gibt es keinen Druck", sagte der 28 Jahre alte Red-Bull-Star in seiner Medienrunde auf dem Autódromo Jose Pace.

36 Punkte fehlen ihm auf Platz eins, den Lando Norris dank seines Sieges zuletzt in Mexiko-Stadt erobert hat. "Ich hätte natürlich gern wieder so ein Wochenende wie in Mexiko", sagte Norris. Hoffen und erwarten seien aber zwei verschiedene Dinge, betonte der 25-jährige Brite. Zweiter ist dessen McLaren-Stallrivale Oscar Piastri. Der 24-jährige Australier hat vor den vier letzten Grand Prix in diesem Jahr nur einen Zähler weniger.

Verstappen gibt ein Versprechen ab

"Selbst wenn ich nicht (den Titel) gewinne, weiß ich, dass ich eine richtig gute Saison gefahren bin", betonte Verstappen, der trotz einer großen Schwächephase seines Wagens nun doch noch eine Chance auf seinen fünften Triumph in Serie hat. Es werde aber sehr schwer, sagte er zu seinen Titelmöglichkeiten. "Wir brauchen wahrscheinlich einmal ein bisschen Glück, um die Lücke ein bisschen mehr zu schließen", sagte Verstappen: "Aber wir geben alles."

Der Kurs in Interlagos wäre prädestiniert für solche Aufholjagden à la Verstappen. Vor einem Jahr setzte er im WM-Kampf nur mit Norris ein Zeichen, als er von Startplatz 17 im Regen den Großen Preis von São Paulo gewann. Regen ist für Samstag auch wieder vorhergesagt, wenn es auch zum Sprintrennen (15.00 Uhr MEZ/Sky) kommt. Ausgeschlossen dürfte Niederschlag auch am Sonntag nicht sein, das Rennen startet um 18.00 Uhr MEZ (live ORF 1, Sky).