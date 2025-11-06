"Sehr seltsam": Verstappen stichelt gegen McLaren vor Titel-Showdown in Brasilien

Am Wochenende geht der packende Titel-Dreikampf der Formel 1 in die nächste Runde, davor beginnen die Psycho-Spielchen.

Vier Grand Prix, zwei Sprints und drei Fahrer der Motorsport-Königsklasse hoffen noch auf den Titel. Während der wiedererstarkte Max Verstappen im Saison-Finish wieder an die Titelverteidigung glaubt, wollen sich die McLaren-Stars Lando Norris und Oscar Piastri erstmals auf den Thron setzen.

Doch zuletzt hing bei McLaren der Haussegen schief. In Mexiko löste Norris seinen Teamkollegen an der WM-Spitze ab, immer wieder wurden Stimmen laut, die behaupten, dass man sich beim britischen Rennstall auf die Seite von Norris schlägt und Piastri gar keine Chance auf den Titel habe. Dazu kommt, dass der Australier zuletzt in ein richtiges Form-Tief gefallen ist. Mit ein Grund, warum Verstappen überhaupt noch im Titelrennen mitmischen darf. 36 Punkte trennt das Trio. Am Samstag (ab 15 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) im Sprint und am Sonntag beim GP von Brasilien (ab 18 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) sind in Sao Paulo insgesamt 33 Zähler zu holen.

Probleme in Mexiko

In Mexiko hatte Verstappen Probleme mit der Renngeschwindigkeit und musste mitansehen, wie Norris souverän den Sieg einfuhr. Am Ende wurde er auch noch von dem Virtual Safety Car ausgebremst, weshalb es nur den dritten Platz gab. Doch in Brasilien ist am Wochenende Regen angesagt, Bedingungen, mit denen der Niederländer perfekt umgehen kann, und Experten einen Vorteil für den Bullen sehen.

Noch dazu kommt seine Erfahrung, während er im Kampf um die F1-Krone bereits Routine hat, ist es für die beiden McLaren-Piloten Neuland. Das weiß man auch im Umfeld von Verstappen. Sein Vater Jos stichelte nun im Gespräch mit der niederländischen zeitung "De Telegraaf" vor allem gegen Piastri. Der Australier solle zurückkämpfen. "Ich finde das, was bei McLaren passiert sehr seltsam. Piastri hat ja nicht plötzlich verlernt, wie man fährt", spricht er Bullen-Vater die Probleme knallhart aus.

Webber-Schicksal für Piastri

Manager von Piastri ist ausgerechnet Ex-Red-Bull-Fahrer Mark Webber, der seinerzeits im Stall-Duell gegen Sebastian Vettel den Kürzeren zog. Auch ihn nimmt Jos Verstappen in die Pflicht: "Er muss mit der Faust auf den Tisch hauen", ledert der Ex-Ferrari-Pilot weiter um wieder Piastri ins Visier zu nehmen: "Jeder dachte, dass Piastri Weltmeister wird. Das hat sich jetzt sehr schnell geändert."

Auch McLaren Teamchef Zak Brown ist die angespannte Situation bewusst. Nach einer Traum-Saison, könnte das gorße Ziel am Ende doch verfehlt werden. Zuletzt gab es auf der Strecke immer wieder Konflikte seiner Fahrer (Singapur und USA).

Mittlerweile versucht er den Druck rauszunehmen und meint, dass er auf der Strecke geschlagen werden will. Denn für den McLaren.Boss wäre es das schlimmste kampflos zusehen zu müssen, wie Verstappen den Titel holt, während sich seine Schützlinge selbst schaden.