Formel-1-Team ändert plötzlich seinen Namen

Williams Racing schlägt ein neues Kapitel in seiner langen Formel-1-Geschichte auf.

Ab Januar 2026 wird der Traditionsrennstall unter dem Namen Atlassian Williams F1 Team antreten. Damit verbindet das Team seine legendäre Vergangenheit mit einer modernen Identität und einer klaren Vision für die Zukunft.

Das bisherige „W“-Logo weicht einer neu interpretierten Version von Frank Williams’ berühmtem „Forward W“, das bereits 1977 – im Gründungsjahr des Teams – erstmals eingesetzt wurde und alle neun Konstrukteurs-Weltmeisterautos zierte. Das neue Design soll den Geist des Teamgründers bewahren und gleichzeitig den Aufbruch in eine neue Ära symbolisieren.

Am Weg nach oben

Unter der Führung von Dorilton Capital und Teamchef James Vowles will Williams, mit den Fahrern Carlos Sainz und Alex Albon Ansusinha, an frühere Erfolge anknüpfen. In der laufenden Saison 2025 steht das Team mit 111 Punkten auf Rang fünf der Konstrukteurs-WM – mehr Zähler als in den vergangenen sieben Jahren zusammen.

„Ich bin stolz darauf, dass wir ab dem nächsten Jahr als Atlassian Williams F1 Team bekannt sein werden und ein Logo tragen, das von unserem Gründer Sir Frank Williams inspiriert ist“, sagte Vowles. Auch Marketingdirektor Marcus Prosser betonte die Bedeutung des Rebrandings: „Der neue Name und das neue Logo interpretieren unsere Geschichte für die Zukunft neu – inspiriert von der Vergangenheit, getragen von unserem Ziel, wieder zu den Siegern zu gehören.“