Alarmstufe Orange bei McLaren: "Max ist Max"

Nach dem nächsten McLaren-Crash im Austin-Sprint schrillen bei den WM-Leadern die Alarmglocken.

Die Konstrukteur-WM ist McLaren nicht mehr zu nehmen, allerdings zittert man nun gewaltig um den sicher geglaubten Fahrer-Titel. Am Sonntag (ab 21 Uhr im LIVE-TICKER) müssen in Austin beim GP der USA wieder Punkte her, ansonsten wird es richtig eng.

Nach dem Sprint am Samstag liegt Max Verstappen nur noch 55 Punkte hinter Leader Oscar Piastri. Doch der Aufwärtstrend von Red Bull ist gefährlich. Sechs Rennen und zwei Sprints stehen noch am Programm. Auch am Sonntag kann Verstappen wieder vorneweg fahren.

Vorteil Verstappen

Nach dem Sieg im Qualifying startet der Titelverteidiger von der Pole Position, hinter ihm lauert Lando Norris. Zumindest beim Start sollte der nächste McLaren-Krach ausgeschlossen sein. Denn Piastri startet nur von Platz 6.

Doch nach dem Singapur-Crash und dem Doppel-Aus am Samstag ist man besorgt im britischen Rennstall. "Max ist Max, Red Bull ist Red Bull", warnt Technik-Chef Andrea Stella. "Wir sprechen von einem Super-Champion, dem amtierenden Weltmeister der letzten vier Jahre", hat man bei McLaren den Titel-Dreikampf immer im Auge gehabt.