Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Motorsport-News F1-Wertungen F1-Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Motorsport-News
  4. Formel 1
Piastri Norris
© Getty

Nerven liegen blank

Alarmstufe Orange bei McLaren: "Max ist Max"

19.10.25, 19:44
Teilen

Nach dem nächsten McLaren-Crash im Austin-Sprint schrillen bei den WM-Leadern die Alarmglocken. 

Die Konstrukteur-WM ist McLaren nicht mehr zu nehmen, allerdings zittert man nun gewaltig um den sicher geglaubten Fahrer-Titel. Am Sonntag (ab 21 Uhr im LIVE-TICKER) müssen in Austin beim GP der USA wieder Punkte her, ansonsten wird es richtig eng.

Nach dem Sprint am Samstag liegt Max Verstappen nur noch 55 Punkte hinter Leader Oscar Piastri. Doch der Aufwärtstrend von Red Bull ist gefährlich. Sechs Rennen und zwei Sprints stehen noch am Programm. Auch am Sonntag kann Verstappen wieder vorneweg fahren.

Vorteil Verstappen

Nach dem Sieg im Qualifying startet der Titelverteidiger von der Pole Position, hinter ihm lauert Lando Norris. Zumindest beim Start sollte der nächste McLaren-Krach ausgeschlossen sein. Denn Piastri startet nur von Platz 6.

Doch nach dem Singapur-Crash und dem Doppel-Aus am Samstag ist man besorgt im britischen Rennstall. "Max ist Max, Red Bull ist Red Bull", warnt Technik-Chef Andrea Stella. "Wir sprechen von einem Super-Champion, dem amtierenden Weltmeister der letzten vier Jahre", hat man bei McLaren den Titel-Dreikampf immer im Auge gehabt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden