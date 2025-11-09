WM-Thriller: DAS darf sich Verstappen nicht mehr leisten

Max Verstappen lieferte in Brasilien eine Mega-Show ab, fuhr aus der Boxengasse noch auf Platz 3. Doch die Chancen auf eine erfolgreiche WM-Titelverteidigung werden immer geringer.

Drei Grand Prix und ein Sprint stehen in der Formel 1 noch bevor, bis der Weltmeister 2025 gekürt wird. Mit 24 Punkten Vorsprung auf Teamkollege Oscar Piastri hat Lando Norris mittlerweile die besten Chancen auf seinen ersten Titel.

Während dem GP von Brasilien funkte Max Verstappen an die Box, dass er "nichts mehr zu verlieren" habe. Genau mit dieser Einstellung wird er auch in die nächsten Rennen gehen, um das unmöglich wirklich noch möglich zu machen.

49 Punkte hinter Norris hat Verstappen nur noch eine Mini-Chance auf den Titel. 83 Punkte sind heuer noch zu vergeben. Gewinnt Norris auch das nächste Rennen in Las Vegas und Verstappen wird, wie zuletzt in Mexiko und dieses Wochenende in Brasilien, erneut nur Dritter, hat der Red-Bull-Star auch rechnerisch keine Chance mehr, das WM-Wunder zu schaffen. Auch im internen McLaren-Duell spricht alles für Norris, denn Piastri wartet seit dem 7. September auf einen Podestplatz.

Ferrari braucht nach Horror-GP ein Wunder

Und auch in der Konstrukteurs-WM gibt es noch einen harten Kampf um Platz 2. Während McLaren der Titel bereits seit Singapur nicht mehr zu nehmen ist, kämpfen Mercedes, Ferrari und Red Bull noch um Platz 3. In Sao Paulo gab es hier einen großen Dämpfer für die Scuderia, die durch das Doppel-Aus von Charles Leclerc und Lewis Hamilton liegt man mit 362 Punkten hinter Red Bull (366) und Mercedes (398).

Brisant ist, dass Max Verstappen (341) alleine nur knapp hinter dem italienischen Rennstall liegen würde, während der zweite Bullen-Pilot Yuki Tsunoda seit seinem Wechsel erst 25 Punkte gesammelt hat.