Norris siegt bei Verstappen-Show im Brasilien-Chaos

Lando Norris hat einen weiteren wichtigen Schritt Richtung WM-Titel gemacht. Der Brite siegt im Chaos-GP ovn Brasilien souverän. Während Max Verstappen nach einer unglaublichen Aufholjagd auf Platz 3 landet, steckt Teamkollege Oscar Piastri weiter in der Krise.

+++ Das Rennen im LIVE-TICKER zum Nachlesen +++

Lando Norris hat sein souveränes Brasilien-Wochenende mit dem Grand-Prix-Sieg am Sonntag perfekt gemacht. Der britische McLaren-Pilot, der schon den Sprint gewonnen hatte, baute seine Führung in der Fahrer-WM auf komfortable 24 Punkte aus. Hinter dem Zweiten Andrea Kimi Antonelli im Mercedes folgte bereits Max Verstappen. Der Titelverteidiger im Red Bull betrieb, aus der Boxengasse startend, eine eindrucksvolle Schadensbegrenzung.

Verstappens kleine WM-Chance ist angesichts von 49 Punkten Rückstand jedoch wohl endgültig dahin. Drei F1-Stops - Las Vegas, Doha und Abu Dhabi - stehen in dieser Saison noch im Rennkalender. Maximal 83 Punkte sind bis zum Saisonende im kommenden Monat noch zu vergeben. Danach folgt die große Regelreform.

Ferrari-Debakel

Der WM-Zweite Oscar Piastri im McLaren wurde Fünfter hinter Mercedes-Mann George Russell. Yuki Tsunoda im zweiten Red Bull spielte wieder einmal keine Rolle (17.). Für Ferrari setzte es die bereits dritte Nullnummer der Saison. Lewis Hamilton und Charles Leclerc schieden beide aus, die Scuderia ist damit in der Konstrukteurswertung hinter Red Bull Racing nur noch Vierter.

Freudestrahlend zwar, ließ sich Norris nicht zu einer Titelansage hinreißen. "Es war ein perfektes Wochenende", bekundete der 25-jährige Engländer und betonte nach seinem souveränem Start-Ziel-Sieg: "Ich musste schon auch Gas geben." Die meiste Zeit über verwaltete der nun siebenfache Saisonsieger - scheinbar mühelos - seinen Vorsprung. Zum bereits siebenten Mal in Folge feierte der aus der Pole Position gestartete Fahrer auch den Grand-Prix-Sieg.

Antonelli hielt Verstappen in Schach

Verstappen hatte da ganz anderes zu tun. Nach großen Abstimmungsproblemen im Qualifying wurde das Auto mit u.a. einem neuen Turbolader umgerüstet. Wegen des Regelverstoßes durfte er nur hinter dem Feld aus der Boxengasse starten - und lancierte erneut eine Aufholjagd. Schon vor einem Jahr hatte er in Interlagos mit einer Aufholjagd vom 17. Startplatz zum Sieg in einem irren Regenrennen für eine der beeindruckendsten Fahrten in der Formel-1-Geschichte gesorgt.

Dieses Mal raste Verstappen beinahe noch auf Platz zwei. Doch während er sich im Finish unter großem Jubel der Fans noch Russell schnappte, verteidigte dessen Mercedes-Kollege Antonelli sein bestes Karriere-Ergebnis wie ein junger Löwe gegen den vierfachen Weltmeister.