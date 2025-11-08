Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Motorsport-News F1-Wertungen F1-Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Motorsport-News
  4. Formel 1
Norris siegt nach Piastri-Crash, baut WM-Führung aus
© Getty

Brasilien-Sprint

Norris siegt nach Piastri-Crash, baut WM-Führung aus

08.11.25, 15:56
Teilen

Lando Norris hat im Sprint von Interlagos wichtige Punkte im WM-Kampf geholt.  

WM-Leader Lando Norris hat seine Führung mit einem Start-Ziel-Sieg im Formel-1-Sprint von Sao Paolo ausgebaut. Der Brite liegt nun neun Punkte vor seinem McLaren-Stallrivalen Oscar Piastri, der in Brasilien am Samstag früh ausschied. Kimi Antonelli landete im Sprint vor seinem Mercedes-Teamkollegen George Russell auf Platz zwei. Norris-Jäger Max Verstappen machte vom sechsten Startplatz aus zwei Plätze gut. 39 Punkte liegt der Red-Bull-Star nun hinter dem WM-Führenden.

Am Vormittag hatte es noch Regenschauer gegeben, rechtzeitig zum Sprint aber trocknete die Strecke zunehmend ab. Doch an einigen Stellen staute sich doch noch das Wasser, das wurde nach fünf Runden ausgerechnet Piastri zum Verhängnis. Der Australier fuhr über die feuchten Randsteine und drehte sich prompt von der Strecke. Ein ähnliches Malheur unterlief an gleicher Stelle auch Sauber-Pilot Nico Hülkenberg und Franco Colapinto im Alpine. Für Piastri und Colapinto war das Rennen gelaufen, ihre Autos waren nach dem Einschlag in die Streckenbegrenzung zu stark beschädigt. 

Die Rennleitung entschied sich für eine Unterbrechung, alle Fahrer reihten sich in der Boxengasse auf. Beim rollenden Neustart lieferten sich Antonelli und Russell sowie Verstappen und Routinier Fernando Alonso im Aston Martin enge Zweikämpfe, ohne dass es zum Platztausch kam. Das Qualifying für den Grand Prix findet ab 19.00 Uhr MEZ (live ORF 1) statt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden