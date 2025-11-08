Norris siegt nach Piastri-Crash, baut WM-Führung aus

Lando Norris hat im Sprint von Interlagos wichtige Punkte im WM-Kampf geholt.

WM-Leader Lando Norris hat seine Führung mit einem Start-Ziel-Sieg im Formel-1-Sprint von Sao Paolo ausgebaut. Der Brite liegt nun neun Punkte vor seinem McLaren-Stallrivalen Oscar Piastri, der in Brasilien am Samstag früh ausschied. Kimi Antonelli landete im Sprint vor seinem Mercedes-Teamkollegen George Russell auf Platz zwei. Norris-Jäger Max Verstappen machte vom sechsten Startplatz aus zwei Plätze gut. 39 Punkte liegt der Red-Bull-Star nun hinter dem WM-Führenden.

Am Vormittag hatte es noch Regenschauer gegeben, rechtzeitig zum Sprint aber trocknete die Strecke zunehmend ab. Doch an einigen Stellen staute sich doch noch das Wasser, das wurde nach fünf Runden ausgerechnet Piastri zum Verhängnis. Der Australier fuhr über die feuchten Randsteine und drehte sich prompt von der Strecke. Ein ähnliches Malheur unterlief an gleicher Stelle auch Sauber-Pilot Nico Hülkenberg und Franco Colapinto im Alpine. Für Piastri und Colapinto war das Rennen gelaufen, ihre Autos waren nach dem Einschlag in die Streckenbegrenzung zu stark beschädigt.

Die Rennleitung entschied sich für eine Unterbrechung, alle Fahrer reihten sich in der Boxengasse auf. Beim rollenden Neustart lieferten sich Antonelli und Russell sowie Verstappen und Routinier Fernando Alonso im Aston Martin enge Zweikämpfe, ohne dass es zum Platztausch kam. Das Qualifying für den Grand Prix findet ab 19.00 Uhr MEZ (live ORF 1) statt.