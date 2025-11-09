Alles zu oe24VIP
© Getty

Turbulentes Rennen

Ferrari-Drama in Brasilien

09.11.25, 18:11 | Aktualisiert: 09.11.25, 19:18
Ein Tag zum Vergessen erlebte Ferrari beim GP von Brasilien. 

Zuletzt hatte man bei Ferrari wieder Hoffnung, dass es aufwärts gehen könnte. Doch beim GP von Brasilien in Sao Paulo erlebte man einen bitteren Rückschlag. Dabei machte man sich in Italien berechtigte Hoffnung, in der Konstrukteurs-WM noch auf Platz 2 klettern zu können.

Doch in Brasilien ging nichts auf. In der ersten Runde war Lewis Hamilton in den Crash mit Pechvogel Gabriel Bortoleto verwickelt. Während der ersten Safety-Car-Phase musste er an die Box und das Feld von hinten aufrollen.

Piasti sorgt für Leclerc-Drama

Sein Teamkollege Charles Leclerc hatte bessere Karten zu Beginn, kämpfte um die Top-Plätze. Doch beim Neustart nach dem Safety Car kam es zum folgenschweren Zwischenfall. Oscar Piastri trat zu spät auf die Bremse und schob Mercedes-Youngster Kimi Antonelli auf die Seite. Doch dort krachte er in das Auto des Monegassen.

Der Ferrari war defekt und konnte nicht weiterfahren. Während also Hamilton darum kämpft, noch Punkte zu holen, kann Lelcerlc nur noch zuschauen, wie Mercedes in der WM wieder davonzieht. Denn am Ende musste auch Hamilton sein Auto abstellen, während Antonelli und Russell in den Top 4 landeten.

