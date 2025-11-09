Alles zu oe24VIP
Formel 1

Knalleffekt: Max Verstappen startet in Brasilien aus der Boxengasse

09.11.25, 14:45
F1-Weltmeister Max Verstappen muss das Rennen aus der Boxengasse starten. 

Der Countdown läuft: Um 18 Uhr (live in ORF1) startet der GP von Brasilien ... mit einem Knalleffekt für Max Verstappen! Der Red-Bull-Star kassiert eine Startstrafe. Dieser trifft ihn aber weniger hart, da er ohnehin nur von Platz 16 gestartet wäre. Laut Medienberichten erhielt sein Red Bull einen neuen Unterboden, ein überarbeitetes Setup und eine komplett neue Antriebseinheit – wohl mit Blick auf die restliche Saison.

39 Punkte Rückstand auf McLarens Norris

Nach einem schwachen Samstag droht Verstappen im Titelkampf entscheidend zurückzufallen: Lando Norris und Oscar Piastri sicherten McLaren die Startplätze eins und vier. In der WM liegt Verstappen 39 Punkte hinter Norris, Piastri hat neun Punkte Rückstand auf seinen Teamkollegen. Nach São Paulo folgen noch die Rennen in Las Vegas, Katar und Abu Dhabi.

