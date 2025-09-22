Verstappen zurück im WM-Rennen - Piastri zweimal in der Wand, Norris nur Siebter

Max Verstappen hat mit seinem zweiten Sieg in Serie das WM-Duell in der Formel 1 neu entfacht. Der Red-Bull-Star rückte in Baku näher an die McLaren-Spitze um Piastri und Norris heran.

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen holte am Sonntag in Baku seinen zweiten Sieg in Folge. Nach einem dominanten Wochenende schloss der Niederländer im WM-Rennen auf: Sein Rückstand auf Leader Oscar Piastri beträgt nur noch 69 Punkte, auf Lando Norris fehlen 44. Damit lebt die Hoffnung auf Spannung in der Schlussphase der Saison wieder auf.

Singapur als Knackpunkt

In zwei Wochen geht es nach Singapur, wo Verstappen noch nie gewinnen konnte. "Das wird ganz anders", meinte er im ORF. Nach den Erfolgen in Monza und Baku, die beide Strecken mit wenig Abtrieb boten, erwartet er dort ein deutlich schwierigeres Rennen. Noch stehen sieben Grand Prix und drei Sprints aus. "Es sind viele Punkte möglich", sagte Verstappen, ohne Kampfansagen zu machen.

Marko sieht Chancen

Red-Bull-Berater Helmut Marko sprach nach dem Erfolg von einem Aufschwung. "Die Hoffnung ist wiederbelebt worden. Wir haben einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht", so der 82-Jährige. Der neue Unterboden brachte seit Monza zusätzliche Performance. Red Bull steht in der Konstrukteurs-WM nun bei 272 Punkten, näherte sich Mercedes (290) und Ferrari (286) an.

McLaren unter Druck

Bei McLaren lief es in Baku alles andere als rund. Piastri krachte nach Fehlern im Qualifying und Rennen zweimal in die Wand, Teamchef Andrea Stella sprach von einer "einmaligen Sache". Norris holte nach Startplatz sieben nur Rang sieben. "Natürlich wollte ich mehr, aber heute ging nicht mehr", meinte er. In Singapur hofft McLaren auf ein Comeback – im Vorjahr gewann Norris dort souverän.