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Noch bis 4. Oktober

Finale Runde am Urfix drehen

Urfahranermarkt
© Stadt Linz
Einen Steckerfisch mit knuspriger Haut in der Sonne essen und den Kindern beim Ringelspielfahren zuschauen.
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Das erste Jahrmarkt-Wochenende im Herbst lockte bei goldenem Herbstwetter 145.000 Besucher auf das Marktgelände am linken Donauufer. Und auch fürs anstehende Final-Wochenende bis Sonntag, 4. Oktober ist perfektes Volksfest-Wetter mit viel Sonnenschein und über 20 Grad prognostiziert.

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Biervergleich mit Oktoberfest

Beim Oktoberfest in München fließt während der 16-tägigen Wiesn rund 120-mal so viel Bier wie am Urfahranermarkt, wo rund 108.000 Halbe zum Preis von 7,20 Euro gezapft werden. Tipp für alle Fußballer: Beim Fußball-Dart kann man ermitteln, wer die nächste Runde zahlen muss.

Beim großen Münchner Vorbild gibt es im Gegensatz zu Linz keine WC-Gebühr. Beim Rupertikirtag in Salzburg werden kleine WC-Häuschen aus Holz aufgebaut - dieser Stil würde auch den Urfahranermarkt noch uriger machen.

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