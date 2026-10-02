ORF-Lange Nacht der Museen lockt morgen in OÖ

Geöffnet ist bis Mitternacht. Das Programm reicht von Kunst und Geschichte bis zu Technik und Angeboten für Kinder.

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OÖ. Am Samstag (3. Oktober) steht Oberösterreich ganz im Zeichen von Kunst, Kultur, Geschichte und Technik. Bei der "ORF-Langen Nacht der Museen" öffnen insgesamt 52 Museen und Kulturinstitutionen von 18 bis 24 Uhr ihre Pforten. Mit einem Ticket können Besucher zahlreiche Einrichtungen in Linz und den Regionen erkunden.

Das Programm reicht von Ausstellungen und Führungen über Workshops und Vorführungen bis zu speziellen Angeboten für Familien und Kinder. In Linz sind die teilnehmenden Einrichtungen über eine Fußroute und zwei Shuttlebuslinien miteinander verbunden.

Von Kunst und Literatur bis Technik

In der Landeshauptstadt beteiligen sich unter anderem das Lentos Kunstmuseum, das Nordico Stadtmuseum, das Francisco Carolinum, das Schlossmuseum und das Offene Kulturhaus Linz. Auch das Zahnmuseum und das Zeitgeschichte Museum Voestalpine öffnen am Abend ihre Türen.

Im Ars Electronica Center stehen Wissenschaft und Technik im Mittelpunkt. Neben Führungen warten interaktive Stationen und Familienangebote. Das OÖ. Literaturmuseum im StifterHaus widmet sich unter anderem seiner Rilke-Ausstellung. Ergänzt wird das Programm dort durch Führungen, Workshops und einen Bücherflohmarkt.

Auch für Kinder gibt es zahlreiche Möglichkeiten, die Museen zu entdecken. Unter anderem beteiligen sich das Ars Electronica Center, das afo Architekturforum und der Modellbahnclub Sankt Florian mit entsprechenden Angeboten. Zusätzlich gibt es wieder einen Kinderpass, der in den teilnehmenden Einrichtungen aufliegt.

Vielfältiges Programm in den Regionen

Auch außerhalb von Linz ist die Auswahl groß. In St. Florian beteiligen sich unter anderem das Augustiner-Chorherrenstift, das OÖ. Feuerwehrmuseum, das Jagdmuseum Schloss Hohenbrunn und der Modellbahnclub. Im Paneum in Asten dreht sich alles um die Geschichte des Brotes.

Im Mühlviertel können Besucher beispielsweise die Mühlviertler Ölmühle, das Webereimuseum und die Mechanische Klangfabrik in Haslach erkunden.

Mehrere Einrichtungen sind auch im Salzkammergut dabei. Dazu zählen die Lehárvilla und das Hotel Austria – Museum der Stadt Bad Ischl, das Museum Ebensee sowie das Welterbemuseum Hallstatt.

In Steyr öffnen unter anderem das 1. Österreichische Weihnachtsmuseum, das Stadtmuseum und das Museum Arbeitswelt. Im Weihnachtsmuseum sind mehr als 14.000 Stück historischer Christbaumschmuck sowie 200 Stubenpuppen und Puppengeschirr zu sehen. Eine Besonderheit ist die Erlebnisbahn, die über drei Etagen bis zur Engelwerkstatt führt.

Im Raum Wels beteiligen sich die Stadtmuseen Wels, das Benediktinerstift Lambach und die Sternwarte des Stiftes Kremsmünster. Weitere Stationen sind das ÖGEG Eisenbahn- und Bergbaumuseum in Ampflwang und das Evangelische Museum Oberösterreich in Rutzenmoos.