Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
Minus von 40 Millionen: United verscherbelt Stürmer nach Italien
© Getty

Transfer-Flop

Minus von 40 Millionen: United verscherbelt Stürmer nach Italien

30.08.25, 13:50
Teilen

Rasmus Højlund steht unmittelbar vor einem Wechsel zum SSC Napoli. Der Stürmer soll am Sonntag den Medizincheck absolvieren und seinen Vertrag unterschreiben. 

Am Sonntag absolviert Rasmus Højlund die medizinischen Untersuchungen bei Napoli. Danach soll er seinen Vertrag bei den Italienern unterzeichnen. Zunächst soll er von Manchester United ausgeliehen werden, es gibt aber eine Kaufoption für den ehemaligen Sturm-Knipser, der in England nie den Durchbruch schaffte.

Transfermodell mit Kaufoption

Das Gesamtpaket umfasst rund 50 Millionen Euro: Sechs Millionen Leihgebühr sowie weitere 44 Millionen bei einem fixen Kauf. 

Brisant: Manchester United macht damit ein Minus von rund 40 Millionen Euro, die Red Devils kauften den Angreifer erst vergangene Saison von Atalanta Bergamo.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden