Minus von 40 Millionen: United verscherbelt Stürmer nach Italien

Rasmus Højlund steht unmittelbar vor einem Wechsel zum SSC Napoli. Der Stürmer soll am Sonntag den Medizincheck absolvieren und seinen Vertrag unterschreiben.

Am Sonntag absolviert Rasmus Højlund die medizinischen Untersuchungen bei Napoli. Danach soll er seinen Vertrag bei den Italienern unterzeichnen. Zunächst soll er von Manchester United ausgeliehen werden, es gibt aber eine Kaufoption für den ehemaligen Sturm-Knipser, der in England nie den Durchbruch schaffte.

Transfermodell mit Kaufoption

Das Gesamtpaket umfasst rund 50 Millionen Euro: Sechs Millionen Leihgebühr sowie weitere 44 Millionen bei einem fixen Kauf.

Brisant: Manchester United macht damit ein Minus von rund 40 Millionen Euro, die Red Devils kauften den Angreifer erst vergangene Saison von Atalanta Bergamo.