Grünen-Urgestein Josef Buchner gestorben

Er hat sich stets für die Verbesserung der Linzer Luft eingesetzt - und hat jetzt den letzten Atemzug genommen. 33 Jahre stand Buchner an vorderster Front in der Steyregger Gemeindepolitik.

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Josef Buchner, politisches Urgestein, ehemaliger Vorsitzender der Vereinten Grünen Österreichs (VGÖ) und früherer Bürgerlisten-Bürgermeister von Steyregg bei Linz, ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Das teilte seine Liste SBU am Donnerstag auf Facebook mit.

Ursprünglich in der SPÖ beheimatet, hinterließ er in der Grünbewegung seine Spuren. Er war ab 1983 Vorsitzender der VGÖ und saß von 1986 bis 1990 im Nationalrat - zunächst für "Die Grüne Alternative - Liste Freda Meissner-Blau", dann aufgrund von ideologischen Differenzen als "wilder" Abgeordneter.

Seit den 1970er-Jahren engagierte er sich mit seiner "Steyregger Bürgerinitiative für Umwelt und Lebensqualität" (SBU) für eine Verbesserung der Linzer Luft, da Steyregg als Nachbargemeinde zu den Leidtragenden zählte. Von 1997 bis 2012 war er Bürgermeister von Steyregg.