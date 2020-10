Verstöße gegen Corona-Regeln: 42 Anzeigen in türkischem Lokal

Sowohl der Betreiber als auch die anwesenden Personen wurde mehrfach angezeigt.

Wien-Meidling. Im Zuge einer Kontrolle in einem Kulturvereinslokal in Wien-Meilding mussten Beamte der Polizeiinspektion Arndtstraße feststellen, dass sämtlich Bestimmungen zur Eindämmung der COVID-19 Pandemie missachtet wurden, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt. Insgesamt 18 Personen saßen auf engem Raum beisammen und spielten Karten. Keiner der Anwesenden trug einen Mund-Nasen-Schutz, der Mindestabstand von einem Meter wurde ebenfalls nicht eingehalten. Darüber hinaus gab es keine zugewiesenen Sitzplätze.

Nach Rücksprache mit einem Verantwortlichen der Stadt Wien wurde die Veranstaltung aufgelöst und die Personen verließen die Örtlichkeit. Sowohl der Betreiber als auch die anwesenden Personen wurde mehrfach angezeigt. Bei dem Lokal soll es sich um einen türkischen Kulturverein handeln.