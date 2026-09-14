Zverev überrascht im neuen Bayern-Dress

Nach seinem Erfolg bei den US Open zeigt sich Tennis-Star Alexander Zverev im neuen Wiesn-Trikot des FC Bayern München. Der Rekordmeister stellte das besondere Kleidungsstück am Montag offiziell vor.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Deutschland. Das neue Sonder-Shirt zum Oktoberfest wird am Freitag um 20.30 Uhr live bei "Sky" im Heimspiel gegen Union Berlin zum Einsatz kommen. Für die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany bleibt es der einzige Auftritt in diesem Outfit, da während des Oktoberfestes vom 19. September bis 4. Oktober aufgrund der XXL-Länderspielpause kein Spiel der Münchner ansteht.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Buntes Muster symbolisiert Oktoberfest

Die optische Gestaltung mit verschiedenen Farben orientiert sich am bunten Treiben auf dem Volksfest. Das Design soll das pulsierende Leben der Besucher verschwommen darstellen und wird durch ein passendes Blumen-Muster ergänzt. Bereits vor Wochen hatte das Fachportal "Footy Headlines" erste Details zu diesem Aussehen geleakt. Zverev, der nach den French Open im Juni 2026 nun seinen zweiten Grand-Slam-Triumph feierte, ist als Bayern-Fan und Adidas-Athlet im Werbevideo zu sehen.

Schwarze Details und weiße Logos

Der Kragen sowie die Ärmelbündchen sind in Schwarz gehalten, wobei der Kragen die Aufschrift "Oktoberfest" trägt. Das Vereinswappen entspricht der verzierte Variante aus dem Vorjahr, ist auf dem bunten Untergrund jedoch komplett in Weiß gestaltet. Ebenfalls in Weiß erscheinen die Sponsoren-Logos, das alte Adidas-Trefoil-Logo und die drei Streifen. Die Hose mit bunten Streifen sowie die Stutzen sind vollständig in Schwarz gestaltet.