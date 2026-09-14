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Sonder-Outfit

Zverev überrascht im neuen Bayern-Dress

Ein Mann trägt ein buntes FC Bayern München-Trikot mit Blumenmuster und hält eine passende Jacke.
© Instagram/fcbayern
Nach seinem Erfolg bei den US Open zeigt sich Tennis-Star Alexander Zverev im neuen Wiesn-Trikot des FC Bayern München. Der Rekordmeister stellte das besondere Kleidungsstück am Montag offiziell vor.
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Deutschland. Das neue Sonder-Shirt zum Oktoberfest wird am Freitag um 20.30 Uhr live bei "Sky" im Heimspiel gegen Union Berlin zum Einsatz kommen. Für die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany bleibt es der einzige Auftritt in diesem Outfit, da während des Oktoberfestes vom 19. September bis 4. Oktober aufgrund der XXL-Länderspielpause kein Spiel der Münchner ansteht.

Buntes Muster symbolisiert Oktoberfest

Die optische Gestaltung mit verschiedenen Farben orientiert sich am bunten Treiben auf dem Volksfest. Das Design soll das pulsierende Leben der Besucher verschwommen darstellen und wird durch ein passendes Blumen-Muster ergänzt. Bereits vor Wochen hatte das Fachportal "Footy Headlines" erste Details zu diesem Aussehen geleakt. Zverev, der nach den French Open im Juni 2026 nun seinen zweiten Grand-Slam-Triumph feierte, ist als Bayern-Fan und Adidas-Athlet im Werbevideo zu sehen.

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Schwarze Details und weiße Logos

Der Kragen sowie die Ärmelbündchen sind in Schwarz gehalten, wobei der Kragen die Aufschrift "Oktoberfest" trägt. Das Vereinswappen entspricht der verzierte Variante aus dem Vorjahr, ist auf dem bunten Untergrund jedoch komplett in Weiß gestaltet. Ebenfalls in Weiß erscheinen die Sponsoren-Logos, das alte Adidas-Trefoil-Logo und die drei Streifen. Die Hose mit bunten Streifen sowie die Stutzen sind vollständig in Schwarz gestaltet.

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