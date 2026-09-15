Sturm mit viel Aufschwung in den ersten Härtetest

Sturm Graz hat sich den wohl besten Moment für den ersten richtigen Statement-Sieg in dieser Saison ausgesucht.

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Das 2:1 gegen Doublesieger LASK war ein hart erkämpftes, aber durchaus verdientes Ergebnis und zeigte, wozu das Team von Sandro Ingolitsch fähig ist.

Nicht weniger wird es nun im gleich nächsten Heimspiel brauchen, wenn der französische Klub Stade Rennais am Mittwoch (21 Uhr/live Canal+ & im OE24-Live-Ticker) empfangen wird. Eine Aufgabe, die wohl schwerer ausfallen wird, als der Name vermuten lässt.

"Wir sind ganz klarer Außenseiter, die Rollen waren wenig oft schon so klar verteilt wie in diesem Spiel", betonte Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch.

Mit nur einem Titel (Pokalsieger 2018/19) seit den 80ern gilt der zweifache Meister als keiner der großen Klubs der Ligue 1, auch wenn sie dieser seit 1994 durchgehend angehören. Unter Trainer Franck Haise zeigt die Kurve aber wieder nach oben, der sechste Platz aus der Vorsaison führte direkt in die Europa League.

Die bisherige Spielzeit zeigt ein noch größeres Rufzeichen: Ein Saisonstart mit einem 2:2 gegen PSG (in dem diese erst kurz vor Schluss ausglichen), danach drei Siege am Stück, zuletzt 1:0 gegen Marseille.

Talisman Kiteishvili ist zurück

Die Rouge et Noir (Rot-Schwarzen) brillieren dabei vor allem mit ihrer Offensive, in der vor allem ein Name heraussticht: Estéban Lepaul. Der 26-Jährige traf bereits dreimal und ist der Star seines Teams.

Bei den "Blackies" stellt die Position des Stürmers ein kleines Problem dar. Seedy Jatta fällt nach einer Schulter-OP länger aus, Nelson Weiper war wegen Belastungsstörung gegen den LASK gar nicht mit dabei. Aus dem Schatten trat aber womöglich ein neuer Tor-Held, Neuzugang Oumar Diakité, der den Goldtreffer sehenswert erzielte.

Ebenso zeitgerecht erfolgte eine personelle Rückkehr, die dem SK Sturm immer Auftrieb gegeben hat: Otar Kiteisvhili. Der Kapitän bekam zuletzt gesteigerte Minuten, in der Europa League wäre also wohl schon mindestens eine Halbzeit im Bereich des Möglichen.

"Es gibt Momente, wo man sie erwischen kann, die muss man dann auch ausnutzen", sagte Ingolitsch.

Die Steirer wollen dabei besser abschneiden als vergangene Saison, als als Tabellen-26. mit sieben Punkten der Aufstieg verpasst wurde. Gegen Rennes soll nun der Grundstein dafür gelegt werden.