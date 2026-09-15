Neue Wende in Gladbachs Kühbauer-Poker

In Gladbachs Jagd nach Dietmar Kühbauer gibt es eine neue Entwicklung.

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Nach einem Katastrophenstart – 0:3, 3:4 und 0:5 – zog Borussia Mönchengladbach die Reißleine bei Trainer Eugen Polanski, seitdem sind die "Fohlen" auf der Suche.

Direkt danach brachte "ntv" LASK-Mastermind Kühbauer ins Spiel, der direkt nach seiner Pleite gegen Sturm von Sky befragt wurde. Nicht zu seiner Freude, der die Frage umgehend abwimmelte: Nur das Ergebnis gehe ihm durch den Kopf.

Dennoch war die Gerüchteküche bereits angeheizt. Nun wurde die Flamme aber weiter reduziert, nämlich von den "Salzburger Nachrichten".

Es besteht kein Interesse

Diese möchten aus dem direkten Umfeld des 55-Jährigen erfahren haben, dass sich Gladbach nicht mit ihm beschäftigt. Sportdirektor Rouven Schröder schätze ihn, in Frage komme er aber nicht.

Stattdessen sind Ex-Bremen-Coach Horst Steffen und Alexander Blessin, der zuvor bei St. Pauli hantierte.

Ein Abgang vom LASK schien ohnehin unwahrscheinlich, zumal es am 14. Oktober gegen "seinen Klub" Liverpool geht. Das wird er sich nicht nehmen lassen.