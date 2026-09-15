England-Star
Ex-Nationalspieler Raheem Sterling droht der Knast
Reading. Der englische Ex-Fußballteamspieler Raheem Sterling hat sich nach einem Unfall mit seinem Lamborghini wegen gefährlichen Fahrens und des Besitzes von Lachgas für schuldig bekannt. Zudem gab er zu, die Abgabe einer Probe zum Test auf Drogenkonsum verweigert zu haben. Das berichtete die britische Nachrichtenagentur PA aus dem Gerichtssaal in Basingstoke in England. Die Strafmaßverkündung soll der BBC zufolge am 25. November erfolgen, bis dahin habe Sterling Fahrverbot bekommen. Sterling könnten laut "Daily Mail" bis zu zwei Jahre Haft drohen.
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Der 31-jährige Stürmer war am 28. Mai mit seinem Wagen ohne Fremdbeteiligung gegen eine Leitplanke geprallt und anschließend wegen des Verdachts auf Fahren unter Drogeneinfluss vorübergehend festgenommen worden. Verletzt wurde bei dem Vorfall laut Polizei niemand. Eine Quelle aus Sterlings Umfeld erklärte, der Fußballer habe "extrem schwierige Jahre" hinter sich und sich zuletzt "wertlos" und "vergessen" gefühlt.
Sterling ist vereinslos
Sterling war bis Jänner bei Chelsea unter Vertrag gewesen, hatte dort aber nicht gespielt und zuletzt nicht mehr mit der Profi-Mannschaft trainiert. Indes ist er vereinslos. Sterling war im Sommer 2022 für über 50 Millionen Euro von Manchester City nach London gewechselt und dort eigentlich noch bis Mitte 2027 gebunden. Mit ManCity hat er viermal die englische Meisterschaft gewonnen. Für die englische Nationalmannschaft absolvierte Sterling 82 Länderspiele, darunter das Semifinalspiel bei der WM 2018 und das EM-Finale 2020.
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