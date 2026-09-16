Bei Pressekonferenz
José Mourinho attackiert Presse: "Ich habe euch satt"
Am Dienstagabend konnte Real Madrid sich bei Elche einen 3:2-Sieg erarbeiten. Dabei führte seine Mannschaft zwischenzeitlich mit 2:0. Doch die Gastgeber konnten in der 83. Minute ausgleichen. Erst in der Nachspielzeit erzielte Carlos Espí den Siegtreffer. Über die Leistung seiner Mannschaft kann Real-Madrid-Coach José Mourinho wenig erfreut sein. Doch auch schon vor dem Spiel sorgte der Portugiese für viel Gesprächsstoff.
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Vor dem Auswärtsspiel sagte Mourinho in der Presskonferenz: "Sechs Pressekonferenzen in einer Woche ... Ich habe euch satt, ihr habt mich satt." Er sei wenig erfreut über die Menge an Presseterminen. Weiter erklärte der zweifache Champions-League-Sieger: "Ich sage immer dasselbe und ihr habt keine Fragen mehr." Und hat für die nächste Pressekonferenz eine interessante Idee: "Wenn wir uns die nächste PK sparen, bringe ich was zu knabbern mit."
Der Portugiese ist in diesem Sommer zu Real Madrid zurückgekehrt. In der bisherigen Saison feierte sein Team sechs Siege in sieben Pflichtspielen. Ihre einzige Niederlage kassierten die Königlichen beim Gastspiel gegen Real Betis. In der La Liga befinden sich die Madrilenen aktuell auf dem zweiten Platz hinter Erzrivalen FC Barcelona.
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