Entscheidung um Didi Kühbauer (55) gefallen

Die Gerüchte rund um Didi Kühbauer reißen nicht ab. Der LASK-Trainer soll laut Berichten beim deutschen Bundesligisten Borussia Mönchengladbach gehandelt worden sein.

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In einem TV-Interview nach der 1:2-Niederlage gegen Sturm Graz wurde der LASK-Coach von "Sky" direkt mit den Spekulationen konfrontiert. Didi Kühbauer ging im Gespräch mit dem Sender jedoch nicht weiter auf das Thema ein.

Kein Interesse aus Gladbach

Die Zurückhaltung des LASK-Trainers hat offenbar gute Gründe. Einem Bericht zufolge beschäftigt sich der deutsche Bundesligist Borussia Mönchengladbach gar nicht mit einer Verpflichtung von Kühbauer. Dies sei aus dem Umfeld der Gladbacher zu erfahren gewesen.

Anerkennung für die Leistungen

Sportdirektor Rouven Schröder habe zwar Respekt vor den Leistungen, die Kühbauer mit dem LASK zeigt. Der Burgenländer werde von den Verantwortlichen jedoch nicht als neuer Trainer der Mannschaft gesehen.

Andere Kandidaten im Fokus

Stattdessen gelten zwei andere Namen als ernsthafte Anwärter auf die Nachfolge von Eugen Polanski. Gehandelt werden die ehemaligen Bundesliga-Trainer Horst Steffen, der zuletzt bei Werder Bremen tätig war, und Alexander Blessin, der zuletzt St. Pauli trainierte.