Lionel Messi kehrt nach Rücktritt ins Team zurück

Lionel Messi steht vor einer völlig unerwarteten Rückkehr in die argentinische Nationalmannschaft. Teamchef Lionel Scaloni hat den Weltmeister von 2022 trotz dessen erst kürzlich verkündetem Rücktritt offiziell in das Aufgebot für die kommenden Länderspiele einberufen.

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Dienstagabend sorgte die Bekanntgabe des Kaders für großes Aufsehen in der internationalen Fußballwelt. Lionel Scaloni präsentierte die Auswahl für die anstehenden freundschaftlichen Länderspiele der "Albiceleste", und der Name des Superstars stach sofort ins Auge. Eigentlich galt die Ära des langjährigen Kapitäns nach dem dramatisch verlorenen WM-Finale gegen Spanien (0:1 nach Verlängerung) endgültig als beendet. Ende August hatte der Ausnahmekönner seinen Rückzug aus der Nationalmannschaft erklärt. Nun jedoch folgt der Schritt zurück auf den Rasen im Nationaldress.

Tapia bestätigt Abschiedsspiel gegen Benin

Verbandspräsident Claudio Tapia klärte in einer Stellungnahme die Hintergründe der überraschenden Nominierung auf. Messi habe die Einladung für das Aufeinandertreffen mit Benin am 6. Oktober in der Hauptstadt Buenos Aires angenommen. In einem Video auf der Plattform X hielt Tapia fest, dass Messi "den Abschied bekommen, den er wirklich verdient". Während der Verbandschef die Wogen glättete, äußerte sich der Star-Stürmer selbst zunächst noch nicht öffentlich zu seiner Rückkehr.

Die anstehenden Termine der argentinischen Nationalmannschaft im Überblick:

30. September: Argentinien gegen Bolivien (in Córdoba)

Argentinien gegen Bolivien (in Córdoba) 3. Oktober: Argentinien gegen Burkina Faso (in Buenos Aires)

Argentinien gegen Burkina Faso (in Buenos Aires) 6. Oktober: Argentinien gegen Benin (in Buenos Aires, mit Lionel Messi)

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Beeindruckende Länderspiel-Karriere findet ihren Schlusspunkt

Messi führte die argentinische Auswahl jahrelang als Kapitän an und krönte seine einzigartige Laufbahn im Jahr 2022 mit dem heiß ersehnten Triumph bei der Weltmeisterschaft in Katar. Mit einer Bilanz von 125 Toren in 207 Pflichtspielen geht eine der imposantesten Karrieren der Sportgeschichte zu Ende. Bei seinem Rücktritt Ende August fand der Stürmer emotionale Worte: "Nachdem seit dem Finale nun einige Zeit vergangen ist und ich lange darüber nachgedacht habe, möchte ich euch allen mitteilen, dass ich mich aus der Nationalmannschaft zurückziehe."

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In seiner ursprünglichen Abschiedserklärung wandte er sich damals direkt an die Anhänger: "Ich gehe mit der Gewissheit und dem Stolz, euch gemeinsam mit meinen Mitspielern traumhafte Momente beschert zu haben. Es war der Wahnsinn, das mit euch erlebt zu haben. Ich liebe euch!"

Würdiger Ausklang vor heimischem Publikum

Mit der Partie gegen Benin erhält die argentinische Fußball-Ikone nun die Chance, den Schlusspunkt nicht auf einer bitteren Finalniederlage beruhen zu lassen. Das Heimspiel in Buenos Aires verspricht ein hoch emotionaler Moment für Fans und Teamkollegen zu werden, bei dem die außergewöhnlichen Verdienste des Kapitäns im Mittelpunkt stehen.