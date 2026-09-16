Salzburg vor Auftakt-Knaller: Meister wartet auf Bullen

Salzburg startet am Donnerstag (18.45 Uhr) bei Bulgariens Meister Levski Sofia in die Europa League – die Bullen erwartet ein harter Start.

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Acht Siege in neun Ligaspielen, seit 17 Jahren wieder Meister: Salzburgs erster Gegner in der Europa League hat es in sich. Am Donnerstag müssen die Bullen bei Levski Sofia ran (18.45 Uhr, live ServusTV, Sky und im Sport24-Liveticker). Nach zwei überstandenen Qualifikationsrunden will die Mannschaft von Danny Röhl mit Punkten in die Ligaphase starten.

"Wir freuen uns auf den Auftakt in der Ligaphase, für die wir hart gearbeitet und uns über zwei Qualifikationsrunden durchgesetzt haben", sagt Röhl. Gegen Pafos setzte sich Salzburg mit insgesamt 4:3 durch, gegen Mjällby folgte ein 4:0. Jetzt wartet im Nationalstadion Wassil Lewski ein harter Brocken.

Acht Siege – und zuletzt zwei Dämpfer

Levski führt die bulgarische Liga mit 25 Punkten aus neun Spielen an. Der Meistertitel 2026 war der erste seit 17 Jahren und beendete die lange Erfolgsserie von Ludogorets Razgrad. Doch unmittelbar vor dem Duell mit Salzburg lief nicht alles nach Wunsch: Auf ein 2:4 gegen ZSKA Sofia im Supercup folgte ein torloses Liga-Remis bei Botew Wraza.

Auch die Champions League ist für die Bulgaren bereits Geschichte. Im Play-off gegen AEK Athen war nach einem 0:0 und einem 0:4 Schluss.

Röhl muss auf zwei Spieler verzichten

Salzburg reist seinerseits ungeschlagen an, musste sich am Freitag in Ried aber mit einem Remis zufriedengeben. Röhl richtet den Blick deshalb auf den nächsten Schritt: "Darauf werden wir uns gut vorbereiten, weil wir dort punkten wollen."

Verteidiger Kevin Boma gibt sich ebenfalls entschlossen: "Levski hat eine gute Mannschaft und wird uns sicher alles abverlangen, aber wir wollen mutig auftreten, unser Tempo einbringen und gleich zum Auftakt zeigen, dass wir in dieser Ligaphase etwas erreichen wollen."

Salzburg fehlen Soumaila Diabate wegen einer Oberschenkelverletzung und Johannes Moser aufgrund von Adduktorenproblemen. Gaoussou Diakite ist in dieser Woche wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen.

Schiemer entschied das letzte Gastspiel

Ein Blick zurück liefert Salzburg immerhin eine makellose Bilanz: In der Europa-League-Gruppenphase 2009/10 gewannen die Bullen beide Duelle mit Levski 1:0. In Sofia dauerte es bis in die Nachspielzeit, ehe Franz Schiemer den Auswärtssieg fixierte (90.+3).

17 Jahre später geht es wieder in der bulgarischen Hauptstadt los. Diesmal stehen für Salzburg zum Auftakt der Ligaphase die ersten drei Punkte auf dem Spiel.