Schock für Man United: Wunderkind vor Absprung?

Bei Manchester United herrscht offenbar Alarmstimmung: JJ Gabriel (Spitzname: „Kid Messi“) ist derzeit das wohl größte Juwel im Nachwuchs von Manchester United. Nun will der 15-Jährige die Red Devils jedoch noch vor seinem Debüt für die Profis ablösefrei verlassen.

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Medienberichten zufolge strebt der als eines der größten Talente der vergangenen Jahre geltende Offensivspieler an, vertragsloser Profi zu werden. Die Red Devils sollen von dem Schritt überrascht worden sein und setzen nun alles daran, den Dribbelkünstler zu halten.

Bei den Zahlen, die das Ausnahmetalent in dieser Saison auflegt, ist das kein Wunder: In drei Pflichtspielen in der Youth League und der Premier League 2 erzielte Gabriel fünf Tore und bereitete zwei weitere vor. Der Engländer, der in der vergangenen Saison zum besten Spieler der englischen U18-Liga gewählt wurde, will Manchester United demnach ablösefrei verlassen.

Das habe er über eine formelle Mitteilung an den Verein bekannt gegeben. Der 20-fache englische Meister kann gegen die Aufhebung der Registrierung allerdings Einspruch einlegen. Die Red Devils sollen ursprünglich geplant haben, Gabriel für das Pokalspiel gegen Brighton & Hove Albion am Mittwoch in den Kader der Profis zu berufen.

Top-Teams strecken die Fühler aus

Bei United glaube man weiter an eine gemeinsame Lösung mit dem 15-Jährigen. Gelingt das nicht, sind die Red Devils mehr oder weniger aus dem Nichts mit dem Abgang seines wahrscheinlich größten Juwels konfrontiert – für andere Größen des europäischen Fußballs geht derweil eine unerwartete Tür auf.

Laut "The Athletic" sollen Real Madrid, der FC Barcelona und der FC Bayern an einer Verpflichtung interessiert sein. Einen genauen Stand der vermeintlichen Anwerbeversuche nannte das Medium am Dienstag noch nicht.