Weihnachtspost erhält wieder begehrten Sonderstempel

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Das wohl bekannteste Postamt des Landes startet in die nächste Saison: Das Postamt Christkindl in Steyr öffnet heuer zum 77. Mal seine Pforten und versieht Weihnachtspost mit dem begehrten Sonderstempel.

Auch das "Christkindl" ist traditionell wieder dabei und beantwortet Kinderbriefe aus aller Welt, Unterstützung erhält es dabei von der Österreichischen Post.

Offiziell eröffnet wurde das Weihnachtspostamt heute von Landeshauptmann Thomas Stelzer, Johann Hintermaier, Bischofsvikar für Bildung, Kunst und Kultur der Diözese Linz, und Barbara Potisk-Eibensteiner, Finanzvorständin, Österreichische Post AG. Der Kinderchor der Volksschule Christkindl sorgte für die passende musikalische Begleitung und vorweihnachtliche Atmosphäre.

“Das Postamt Christkindl fängt den besonderen Zauber der Weihnachtszeit auf einzigartige Weise ein. Wenn hier Briefe aus aller Welt mit dem Christkindl-Sonderstempel auf die Reise gehen, wird eine liebgewonnene Tradition lebendig. Dieser besondere Flair macht Christkindl zu einem Ort, an dem die Vorfreude auf Weihnachten jedes Jahr aufs Neue spürbar wird” Thomas Stelzer, Landeshauptmann Oberösterreich

Seit 1950 wird gestempelt und geschrieben

Das Postamt Christkindl blickt auf eine über 70-jährige Tradition zurück: Seit 1950 werden hier Briefe aus aller Welt entgegengenommen und mit dem Sonderstempel des Postamts Christkindl versehen. Wer den besonderen Stempel erhalten möchte, muss dafür nicht persönlich nach Christkindl kommen:

Frankiert man die Weihnachtspost mit der Zusatzmarke "Über Postamt Christkindl", werden die Briefe direkt an das Postamt Christkindl weitergeleitet. Die entsprechende Weihnachtspost kann in einer Postfiliale oder bei einem Postpartner am Schalter abgegeben, jedoch nicht in einen Briefkasten geworfen werden. Beim Postamt Christkindl werden die Briefe dann mit dem entsprechenden Sonderstempel versehen. Anschließend wird die Weihnachtspost den Empfänger*innen zugestellt.

Wie jedes Jahr gibt es auch heuer zwei besondere Stempelmotive: Vom Eröffnungstag bis zum 24. Dezember schmückt die Heilige Familie den beliebten Stempel, vom 27. bis 31. Dezember ziert ihn das Motiv der Heiligen Drei Könige.

“Das Postamt Christkindl in Steyr ist seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil der Weihnachtszeit und verbindet Menschen weit über Österreich hinaus.” Barbara Potisk-Eibensteiner, Finanzvorständin, Österreichische Post AG

Alle Jahre wieder nimmt das "Christkindl" an sich adressierte Kinderbriefe aus aller Welt entgegen und antwortet auf jede Nachricht höchstpersönlich. Allein im vergangenen Jahr waren es rund 12.500 Briefe aus aller Welt. Der Großteil kam aus Österreich, Deutschland und Polen, Nachrichten erreichten das Christkindl aber auch aus Taiwan und Australien. Auf den Wunschzetteln standen neben Spielsachen vor allem Gesundheit für die Liebsten und Frieden. Damit sorgt das Christkindl Jahr für Jahr für ganz besondere Weihnachtsmomente.

Das Weihnachtspostamt im Steyrer Stadtteil Christkindl (Christkindlweg 6, 4411 Christkindl/Steyr) bietet eine breite philatelistische Produktpalette an. Von 27. November bis einschließlich 31. Dezember 2026 kann es zu folgenden Zeiten besucht werden:

27. November 2026: 11:00 bis 16:00 Uhr

11:00 bis 16:00 Uhr 28. November bis 23. Dezember 2026: Montag bis Freitag von 10:00 bis 16:00 Uhr, Samstage, Sonn- und Feiertage von 10:00 bis 17:00 Uhr

Montag bis Freitag von 10:00 bis 16:00 Uhr, Samstage, Sonn- und Feiertage von 10:00 bis 17:00 Uhr 24. Dezember 2026: 09:00 bis 12:00 Uhr

09:00 bis 12:00 Uhr 25. und 26. Dezember 2026: geschlossen

geschlossen 27. bis 30. Dezember 2026: 10:00 bis 14:00 Uhr

10:00 bis 14:00 Uhr 31. Dezember 2026: 09:00 bis 12:00 Uhr

Auch heuer bietet die Post wieder kunstvoll gestaltete Weihnachtsbriefmarken mit einer Gesamtauflage von über 2,9 Millionen Stück. So bekommt jeder Brief in der Adventszeit einen Hauch von Weihnachtszauber.