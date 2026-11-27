Ein paar einfache Kniffe erleichtern dir den Umgang mit deinen Chats und dem Nachrichtendienst. So geht's!

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WhatsApp hat fast jede:r auf dem Handy: Wir nutzen es, um schnell mit der ganzen Familie zu kommunizieren, folgen Communitys oder schicken schnell dem Partner ein Foto vom Kind beim Spielen durch. Auch im Berufsleben wird es gerne genutzt, um schnell und unkompliziert mit Kolleginnen und Kollegen zu kommunizieren. Es ist aus unserem Handy kaum mehr wegzudenken.

Nutzt du es richtig?

Aber holst du auch das Beste aus der App? Viele User:innen kennen nicht alle Funktionen, die uns das Leben oder zumindest den Chat erleichtern. Denn sind wir mal ehrlich, so manche Diskussion kann ganz schön lästig werden, wenn im Gruppenchat alle ihre Meinung kundtun müssen. Schnell wird der Kindergartenchat zum Horror, wenn es um die Frage geht, welche Süßigkeiten die Kinder vom Nikolo bekommen sollen oder welche Geschenke zum Geburtstag eines Dreijährigen angemessen sind.

Stummschalten und ab ins Archiv

Leider ist das Verlassen der WhatsApp-Gruppe oft keine Option, weil es einem Affront gleichkommt oder man dann tatsächlich wichtige Updates aus der Schulgruppe verpasst. Um nicht ständig gestört zu werden, kann man den Chat in einem ersten Schritt stummschalten. Wenn das noch nicht reicht, lässt er sich mit einem Wisch nach links ins Archiv verschieben. Und schon ist die lästige Gruppe nicht mehr immer ganz oben in der Chatliste.

Lass Nachrichten ungelesen

Das kennen fast alle: Du bist gerade beschäftigt, eine neue Nachricht poppt auf, du liest sie kurz, verschiebst die Antwort auf später - und schon ist sie vergessen. Zwei Tage später kommt dann eine beleidigte Mitteilung, weil du nie reagiert hast. Das kannst du dir ersparen, wenn du den Chat nach links wischst und dann auf 'ungelesen' setzt.

Organisiere deine Chats

Die wichtigsten Chats mit Menschen, denen du täglich oder sehr regelmäßig schreibst, kannst du oben anpinnen. Dann hast du sie immer im Blick und musst nicht lange scrollen, wenn schon wieder unzählige Nachrichten eingetroffen sind. Dazu wischst du nach rechts und klickst auf "fixieren".

Mach's dir leicht

Die Finger glühen schon, weil du so viele Informationen in eine Nachricht verpacken willst. Das kannst du dir erleichtern: Wenn dein Gesprächspartner das in Ordnung findet (nicht alle mögen das), verschicke umfangreichere Informationen als Sprachnachricht. Alternativ kannst du die Diktierfunktion nutzen und das Handy schreibt alles für dich nieder. Lies aber besser noch einmal drüber.

Chatte mit dir selbst

Das ist praktisch, aber kaum jemand denkt an diese Möglichkeit: Verwende WhatsApp für virtuelle Selbstgespräche. So kannst du Ideen und Gedanken, die du zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgreifen möchtest, schnell festhalten. e