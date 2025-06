Arnautovic: Familien-Auszeit nach Inter-Abschied

Kicker-Star gönnt sich mit Frau und Kids ein paar Tage am Meer und bereitet sein Comeback vor

Der Vertrag von Marko Arnautovic bei Italiens Fußball-Vizemeister ist aufgelaufen und eine Verlängerung kam nicht zustande. "Es sei nie leicht, auf Wiedersehen zu sagen. Vor allem zur Familie", hieß es in einem am Mittwoch auf Instagram veröffentlichen Video. Inter sei "ein Club, der mir ermöglicht hat, meinen Traum zu leben. Nicht einmal, sondern zweimal", gibt Arnautovic im Rückblick sehr emotional. Jetzt will er schon bald ein neues Kapitel in seiner Karriere aufschlagen. Bis dahin gönnt sich der Torjäger eine Auszeit.

Gemeinsam mit Ehefrau Sarah und seinen Töchtern Alicia und Emilia urlaubt Arnautovic zur Zeit im italienischen Riccione. Dort stehen Chillen am Strand, Rollerfahren mit den Mädels und "Family Time" am Programm. Marko spaziert in Shorts - mit pinker Messenger-Bag - durch die Urlaubsmetropole und genießt das Dolce Vita. Am Freitag stand für Tochter Emilia ein Reit-Turnier mit ihrem neuen Pferd "Cloudy" am Plan.

Wie lange der Urlaub für den Star-Kicker dauert, bleibt abzuwarten. Das Business ruft nämlich bereits. So soll ihm bereits ein neuer Vertrag vorliegen. Wen die Gerüchte stimmen, könnte Marko in der nächsten Saison bereits für Roter Stern Belgrad spielen. Medienberichten zufolge sollen auch Klubs aus Saudi-Arabien Interesse an Arnautovic zeigen. Gut möglich, dass der 36-Jährige seine Karriere in der Wüste ausklingen lässt.