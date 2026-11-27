Im direkten Duell um die Meistergruppe empfängt die SV Ried am Sonntag den TSV Hartberg, wobei für beide Überraschungsteams die Punkte doppelt zählen.

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Die SV Ried will am Sonntag im Heimspiel in der BWT Oberösterreichischen Arena gegen den TSV Hartberg den nächsten Schritt Richtung Meistergruppe machen (14:30 Uhr/live Sky & oe24-Liveticker). Die Oststeirer reisen als Vierter und steirische Nummer eins an, obwohl sie in der Vorwoche 1:2 gegen Meister LASK verloren – es war erst die zweite Pleite in den vergangenen zehn Runden, zudem gewann Hartberg die jüngsten sieben Duelle gegen Ried.

SV Ried auf Rekordkurs unter Mario Despotovic

Ried liegt als Fünfter nur einen Punkt hinter Hartberg und spielt mit 19 Zählern aus 13 Runden die beste Bundesliga-Ausbeute seit 13 Jahren. Trainer Markus Schopp lobt die starke Entwicklung der Rieder, während Ried-Coach Mario Despotovic (bis auf den langzeitverletzten Alessandro Goiginger alle Stammkräfte fit) auf ein intensives Offensivspiel setzt.

Voller Fokus auf die Top sechs: SV-Ried-Trainer Mario Despotovic (hier im Archivbild) will mit den Innviertlern im Heimspiel gegen den TSV Hartberg den nächsten Schritt Richtung Meistergruppe machen, nachdem Ried die beste Bundesliga-Ausbeute seit 13 Jahren eingefahren hat. © APA/EXPA/ UWE WINTER

Mögliche Aufstellungen für die SV Ried gegen den TSV Hartberg

SV Ried (SR Macanovic): Leitner; Rossdorfer, Chukwudi, Steurer, Pomer; Rasner, Schwab, Maart; Bajic, Kiese Thelin, Rhodes

TSV Hartberg: Pecsi; Dalpiaz, Spendlhofer, Schopp, Coulibaly; Feldhofer, Markus, Diarra, Lukic; Gattermayer, Hoffmann