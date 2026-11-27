Jetzt wird es ernst für Österreichs Speed-Asse! Mit dem Super-G am Samstag (19.45 Uhr/live ORF 1) startet in Copper Mountain die Jagd auf die kleine Kristallkugel. Allen voran Vincent Kriechmayr will Marco Odermatt den Thron streitig machen.

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Im vergangenen Winter musste sich der Oberösterreicher dem Schweizer geschlagen geben, seit 2018 stand er in der Disziplinenwertung aber jedes Jahr auf dem Podest. 2021 holte er die Kugel. Auch Raphael Haaser und Marco Schwarz zählen zu den großen ÖSV-Hoffnungen. Am Sonntag (ab 18 & 21 Uhr, HIER im sport24-Liveticker) wartet der Riesentorlauf.

Copper Mountain ist für Kriechmayr ein gutes Pflaster. Bei der Weltcup-Rückkehr im Vorjahr raste er hinter Odermatt auf Platz zwei, Haaser wurde Dritter. Der 35-Jährige will sich dennoch nicht zu sehr mit der Gesamtwertung beschäftigen: "Ich möchte auf jedes Rennen einzeln hinarbeiten." Auch als Routinier sieht er noch Luft nach oben. Dass die jungen Athleten nachdrängen, sei für ihn zusätzlicher Ansporn: "Das macht auch am meisten Spaß."

ODERMATT JAGT DIE FÜNFTE KUGEL

Der Schweizer hat den Super-G-Weltcup zuletzt viermal in Folge gewonnen. Doch die Konkurrenz schläft nicht – und kommt möglicherweise sogar aus dem eigenen Team. Franjo von Allmen, dreifacher Bormio-Olympiasieger, zählt zu den heißesten Herausforderern. Odermatt erwartet ein enges Duell: "Wer den besseren Tag erwischt, wird das Rennen gewinnen." Auch Giovanni Franzoni hat sich mit seinem Wengen-Sieg im Vorjahr in Stellung gebracht. Dominik Paris ist mit 37 Jahren weiterhin dabei, Aleksander Aamodt Kilde fehlt nach seinem Achillessehnenriss.

SARRAZIN WAGT DAS COMEBACK

Für den emotionalsten Moment könnte Cyprien Sarrazin sorgen. Der französische Kitzbühel-Doppelsieger von 2024 kehrt knapp zwei Jahre nach seinem schweren Trainingssturz in Bormio zurück. Wegen einer Blutung im Gehirn musste er notoperiert werden und lag tagelang im Koma. Nun hat er sich zurückgekämpft und steht wieder am Start.

Neben Kriechmayr, Haaser und Schwarz stehen Stefan Babinsky, Stefan Eichberger, Lukas und Patrick Feurstein, Daniel Hemetsberger, Andreas Ploier und Manuel Traninger im ÖSV-Aufgebot für den Super-G. Für den Riesentorlauf am Sonntag nominierte Cheftrainer Marko Pfeifer Haaser, Stefan Brennsteiner, die Feurstein-Brüder, Schwarz und Joshua Sturm.